Ecco come far sparire definitivamente quei disgustosi aloni scuri dai tuoi sanitari: rimedio facile

Aloni scuri intorno ai sanitari? Liberatene facilmente con questi rimedi fai da te li elimini in poche mosse e senza alcuna fatica.



Mantenere una buona igiene in casa non è mai un compito facile e piacevole, soprattutto ora che il caldo si fa sentire, anche una semplice spolverata diventa ancora più complicata del solito. Ciò nonostante, non potrai di certo evitare di dedicarti alla pulizia di ogni singolo ambiente, dovrai quindi armati di pazienza e fare quello che è necessario.

Ci saranno ovviamente degli ambienti dove sarà necessario che tu agisca ogni giorno, come ad esempio il bagno. È proprio questo, infatti, ad essere uno degli ambienti di casa più sporchi in assoluto. Germi e batteri si andranno a formare così velocemente, che non potrai saltare nemmeno un giorno. Ecco perché sarà molto importante prestare molta attenzione e cercare di non trascurare mai nessun elemento presente al suo interno.

Con questi trucchetti elimini gli aloni scuri dai sanitari subito: funzionano tutti

Nonostante le dovute accortezze e il tempo passato a pulire e ad igienizzare tutto, ci sarà sempre qualche piccolo dettaglio che riuscirà a sfuggire al tuo controllo e che ti farà perdere ulteriore tempo e fatica. Nello specifico del bagno, ci stiamo riferendo a quei terribili aloni neri che si formano alla base del wc, che, oltre a non essere affatto belli visivamente rendono anche il bagno sporco e trascurato.

I motivi per cui si formano questi aloni neri alla base del wc possono essere vari. Sicuramente una scarsa pulizia della zona, ristagni di acqua e anche qualche piccola perdita sono i principali responsabili. Come fare quindi per eliminarli senza doverti spaccare la schiena? Fortunatamente in tuo soccorso arrivano vari trucchetti fai da te, uno più valido dell’altro e che ti faranno ottenere un pulito mai visto prima d’ora. Vediamoli nel dettaglio:

Panno in microfibra con aceto: un rimedio davvero semplicissimo, basterà semplicemente immergere il panno nell’aceto, posizionarla intorno alla base e lasciarlo agire per qualche minuto. Tutto lo sporco verrà via senza alcuna fatica; Aceto: ancora più veloce ti basterà versare mezza tazza di aceto direttamente sulla zona da trattare, lasciare agire e risciacquare con acqua tiepida. Il pulito e l’igiene saranno garantiti; Acqua ossigenata: anche in questo caso ti basterà versarla direttamente sulle zone scure, strofinare con un vecchio spazzolino e risciacquare con abbondante acqua; Bicarbonato di sodio: crea una sorta di crema con bicarbonato e acqua, applicala sulla zona da trattare e strofina. Lascia agire ed infine risciacqua; Succo di limone: in un flacone spray mescola il succo filtrato di 2 limoni, aggiungi mezza tazza di aceto e vaporizza sulla macchia nera. Lascia sempre agire qualche minuto e infine risciacqua.

Basteranno questi semplici trucchetti per avere un wc perfettamente pulito e senza aloni.