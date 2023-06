Lorenzo Amoruso, stoccata a Manila Nazzaro? Le parole su Instagram lasciano pochi dubbi

La fine della storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro continua a far discutere, così come la frecciatina lanciata dal calciatore.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono state tra le coppie che più hanno dominato la scena del gossip, grazie al percorso che l’ex coppia ha fatto davanti le telecamere di Temptation Isalnd anni fa. Un momento davvero particolare per la coppia che aveva rivelato di attraversare una fase davvero delicata, con tanto di crisi a metterla in difficoltà.

Dopo quella prima esperienza televisiva di coppia, Manila Nazzato ha accettato la sfida al GF Vip lasciando il compagno ad attenderla furi dalla casa del reality show pronta a vivere una nuova fase della vita con Amoruso, ma proprio quando tutto sembrava procedere a gonfie vele, ecco che arriva il momento dell’addio.

Lorenzo Amoruso dopo l’addio a Manila Nazzaro

La notizia relativa alla fine della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha subito lasciato senza parole i fan che hanno sempre sostenuto la coppia, nonostante i rumor di una profonda crisi che è stata poi accertata da entrambi.

Recentemente, però, Manila Nazzaro ha deciso di uscire allo scoperto insieme al nuovo compagno, Stefano Oradei nonché famoso maestro nel cast di Ballando con le Stelle. Una relazione già super chiacchierata e non esente da critiche dalle quali la Nazzaro si è vista costretta a difendersi sui social network, chiedendo a fan e haters rispetto per ciò che è stato in passato con Amoruso e per una vita sentimentale che sta seguendo un percorso diverso nonostante tutto.

Il tutto non finisce di certo qui, dato che in queste settimane dopo il lancio del gossip in questione non sono mancate di certo messaggi particolari come quello pubblicato proprio in questi ultimi giorni da Lorenzo Amoruso e che non è passato di certo inosservato.

Impossibile negare che, qualsiasi cosa sia successa, la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non abbia avuto un epilogo felice. L’ex coppia, evidentemente, non è nemmeno rimasta in ottimi rapporti mentre le motivazioni che hanno condotto entrambi a dirsi addio si celano dietro un’importante crisi che, a quanto pare, non sono riusciti a superare.

Non molto tempo dopo aver ufficializzato la relazione con Oradei, ecco che sui social arriva una nuova ‘stoccata’ pubblicata da Amoruso e che potrebbe essere diretta proprio alla sua ex Manila. Nel messaggio pubblicato su Instagram Stories, non a caso, è possibile leggere la seguente frecciatina: “Pensiero del giorno. C’è un’eleganza, quella dell’animo che non si insegna né si apprende, si possiede e basta“.