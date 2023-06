Make up per la spiaggia: hai sempre sbagliato ma con queste idee sarai la più ammirata

Sei pronta per la spiaggia ma desideri un make up da urlo? Con queste valide idee sarai sempre perfetta: ti guarderanno tutti.

Per quanto l’estate sia quella stagione che non riesce a mettere tutti d’accordo, c’è da ammettere che è l’unica che garantisce una spensieratezza impressionante. D’altra parte, chi è che non è felice dinanzi ad un bel cocktail, il rumore delle onde del mare, la salsedine sulla pelle e un’abbronzatura dorata?

Sono tantissimi gli aspetti positivi di una bellissima giornata di sole trascorsa al mare, ma il nemico numero uno continua ad essere il sudore. Lo sanno bene tutte quelle donne che, seppure in spiaggia, preferiscono non perdere assolutamente le loro vecchie abitudini. Ed amano sfoggiare un make up fresco e leggero. Anche tu fai parte di questa categoria di persone? Allora, è arrivato il momento di sapere come sia possibile continuare ad essere truccate nonostante l’alta temperatura e la sudorazione eccessiva.

Non tutte le donne hanno l’abitudine di truccarsi quando hanno intenzione di godere dei raggi solari, ma coloro che sono solite farlo si sono sempre chieste come sia possibile avere un make up impeccabile per tutta la giornata. In realtà, la questione è più semplice del previsto. Ecco alcuni validissimi consigli.

Come avere un perfetto make up da spiaggia in poche mosse: i consigli

Hai sempre pensato che non esistesse un make up da spiaggia? Forse ti sei sempre sbagliata di grosso! Seppure non sia una pratica gettonatissima, è bene sapere che ci sono alcuni validi consigli che permettono a chiunque lo volesse di avere un trucco impeccabile nonostante il sudore, l’umidità e l’acqua.