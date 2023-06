Occhi secchi d’estate: ecco come puoi rimediare

Gli occhi secchi in estate possono insorgere con più facilità: scopri dei piccoli rimedi per alleviare ogni fastidio e non avere più problemi

Gli occhi sono una parte delicata del nostro corpo, bisogna, per questo preservare quanto più possibile questa zona del nostro viso da agenti esterni, soprattutto in estate. Nella bella stagione, infatti, può insorgere più facilmente il problema della secchezza oculare. Quest’ultima è, nella fattispecie, una condizione che maggiormente si presenta a causa di specifici e concomitanti fattori.

Anzitutto, bisogna considerare che gli occhi tendono a non produrre più sufficiente lacrimazione o comunque le lacrime tendono ad evaporare molto più velocemente e facilmente. Un fattore che può creare una serie di disturbi più o meno gravi. Tra i disturbi più comuni della secchezza oculare si annovera di sicuro prurito o comunque una sorta di pizzicore agli occhi, bruciore e occhi che tendono facilmente ad arrossarsi. Si può diventare, inoltre, più sensibili alla luce.

Ecco cosa succede quando si soffre di secchezza oculare

Spesso capita di avvertire come una sorta di corpo estraneo nell’occhio difficile da eliminare. Gli occhi sembrano, poi, irrimediabilmente stanchi, come dopo una sessione intensiva al pc o di lettura.

Proprio queste ultime attività andrebbero limitate o comunque accompagnate da pause ed esercizi ad hoc. La secchezza oculare può essere davvero fastidiosa, ma basta capire e saper riconoscere le cause scatenanti per poter prevenire il problema ed evitare di soffrire di questo disturbo, che sembra più facilmente insorgere con l’avanzare dell’età.

Bisogna, poi, considerare la stagione estiva. Un fattore che può aggravare tale situazione è proprio una maggiore esposizione ad allergeni, aria condizionata, polvere, esposizione ai raggi del sole, ambienti umidi e smog. Anche i fumi possono causare questa condizione. A questo si aggiunge il fattore età. Gli occhi con il passare del tempo invecchiano e così diminuisce la produzione di lacrime, ne consegue una particolare e aumentata secchezza.

I rimedi contro la secchezza degli occhi possono essere di sicuro quelli che prevedono una tregua da pc o comunque fonti di luce blu e attività che comportano stanchezza oculare come leggere, dipingere, scrivere, cucire.

Si possono utilizzare colliri che hanno proprio la funzione di lubrificare e mantenere idratati gli occhi. Infine, evitare lenti a contatto per troppo tempo e tutti i giorni e le esposizioni ad ambienti eccessivamente secchi o umidi o comunque con aria condizionata. Ovviamente la scelta giusta, in caso di problemi, è quella di rivolgersi ad uno specialista.