Vestirsi in modo sexy e far girare la testa a tutti senza volgarità: i trucchi che ti rendono la più ammirata

Nella vita ci sono senza dubbio cose più importanti dell’abbigliamento. Eppure l’estetica, specialmente nella società moderna, spesso condiziona parecchio il giudizio complessivo sulle persone. D’altronde, è questo il primo biglietto da visita di un uomo o di una donna e l’impatto sugli altri è forte in ogni occasione. Motivo per cui si cerca sempre di apparire nel modo migliore possibile a seconda dei vari contesti.

Questo può aiutarci parecchio dal punto di vista psicologico. Scegliere gli abiti giusti da indossare è un qualcosa che aumenta lo star bene con noi stessi, di conseguenza è assolutamente opportuno curare il proprio aspetto rispettando i nostri gusti e le nostre preferenze. Inoltre, c’è chi desidera trovare degli outfit in grado di attrarre persone di sesso opposto o dello stesso sesso, senza però cadere nella volgarità.

In sostanza, come si fa ad essere sexy con stile? Premessa: fate attenzione, perché in questi casi il rischio di scivolare nella poca raffinatezza è dietro l’angolo. Ma, stando a quanto riferisce ‘Fashion.thewom.it’, esistono cinque regole che consentono di evitare errori/brutte figure. Il primo consiglio di stile, entrando più nello specifico, è concentrarsi sui propri punti di forza.

I cinque consigli per creare un outfit sexy

È fondamentale che voi vi conosciate bene. Una maggior confidenza col corpo che ci appartiene permette di acquisire più sicurezza in noi stessi e di capire come valorizzarlo al meglio. Una volta individuate le vostre armi migliori, difatti, dovrete puntarci con decisione. Ad esempio, se hai un lato B di pregevole fattura evita di nasconderlo. Anzi, dagli risalto facendo incetta di pantaloni aderenti.

Insomma, qualunque sia la tua caratteristica più attraente, è necessario valorizzarla al massimo, con la consapevolezza che non esiste un solo modo universale per vestirsi sexy. Inoltre, la sensualità si ricollega indirettamente anche alla tecnica del ‘vedo e non vedo‘. Esporre una grande quantità dei centimetri del nostro corpo non è necessariamente la soluzione migliore.

Mettere in mostra tutto di sé è una scelta che non sempre risulta essere così efficace. Perciò, dosate e mixate con una certa maestria e senza perdere l’equilibrio, mostrando quel tanto che basta per far volare l’immaginazione. In più, non trascurate mai il delicato e scottante tema lingerie.

L’intimo deve essere sempre il primo pensiero in vista di un appuntamento galante o di una serata hot. All’occorrenza può anche diventare parte integrante dell’outfit, rivelandosi un grandissimo alleato. Una lingerie inappropriata potrebbe condizionarvi fortemente. Sappiate anche che per vestire in modo sexy non è assolutamente sbagliato a certe texture come pizzi e organze per i giochi di trasparenze oppure top e slip-dress in seta.

Giocate sui contrasti, provando magari ad abbinare seta e cashmere. Infine, ricordate il bello della naturalezza. La creazione di un outfit sensuale, infatti, non è l’assemblaggio forzato di determinati capi/accessori. Siate naturali, ma con un pizzico di malizia, studiando ad hoc i metodi per attrarre gli altri con semplicità.