Arriva l’estate e le scuole chiudono: come intrattenere i bambini ogni giorno

Ora che è arrivata l’estate e sono finite le scuole, i ragazzi possono finalmente godersi un po’ di tempo libero. Ecco cosa si può fare

Dopo mesi e mesi di sveglia all’alba, mattinata sui banchi, pomeriggio sui libri e a letto presto, con l’arrivo dell’estate anche per i bambini e ragazzi in età scolare sono finalmente arrivate le tanto agognate vacanze estive. Se i primi giorni sono dedicati interamente al riposo, dopo una o due settimane soprattutto per i più piccoli arriva lei, la noia: ecco quindi cosa si può fare per intrattenerli.

Molti comuni, per una buona parte delle settimane di vacanza, offrono diversi centri estivi: ce ne sono di tutti i tipi, da quelli organizzati dalla parrocchia fino a quelli delle varie associazioni sportive. Qui, i bambini possono godersi delle giornate molto piene tra giochi all’aperto, attività creative e anche compiti estivi, sotto l’attento controllo degli educatori. Se però i vostri piccoli di casa non amano andare al centro estivo o quello della vostra città copre poche settimane, ecco come potete intrattenerli durante le vacanze.

Bambini a casa in vacanza: tutte le attività da fare

Per intrattenere i bambini è innanzitutto importante dire una cosa: ciò che fa la differenza non è tanto il tipo di attività scelta, quanto l’entusiasmo dell’adulto che la svolge con loro. Se avete un giardino, per esempio, potete semplicemente organizzare un bel pic nic: preparate il pranzo, poi arredate l’area verde con un telo, dei cuscini, i piatti e i bicchieri in plastica e tutto l’occorrente, poi sedetevi a gustarlo sotto al sole. In alternativa, andate in un parco della zona: spezzerà la loro routine e la giornata volerà.

In alternativa, potete anche fare i turisti nella vostra stessa città: non è affatto necessario andare lontani, per stupirli! Cercate in zona dei musei interessanti anche per loro come planetari, zoo e mostre di questo tipo: vi stupirete nel vederli così coinvolti. Se amano la natura, invece, potete fargli provare l’ebrezza dei parchi avventura, oggi disponibili in molte località italiane: cercatene uno vicino a voi e portate il vostro piccolo di casa ad arrampicare sugli alberi, vedendolo affrontare la sua prima carrucola.

Allo stesso modo, soprattutto se fa molto caldo, organizzate gite in piscina così che si diverta e si rinfreschi ma, in questo caso, massima attenzione alla sua sicurezza, soprattutto se non sa nuotare.