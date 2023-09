Conserviamo il rosmarino così: lo avremo sempre fragrante e profumato per arrosti deliziosi

Vuoi conservare il rosmarino per averlo sempre a disposizione? Noi oggi ti sveliamo non uno ma cinque trucchi. Entra e scoprili tutti.

Ci sono tantissime piante aromatiche che possiamo avere in casa e ci aiutano in cucina e non solamente. Basti pensare al rosmarino, oppure alla citronella o tanti altri. Noi però ti vogliamo svelare alcuni piccoli trucchetti che riguardano il rosmarino.

Si perché possiamo conservarlo per tantissimo tempo in molti modi diversi. Facendo così avremmo sempre del rosmarino super profumato quando ci occorre. Sei curioso di sapere in che modo dobbiamo fare? Continua a leggere e rimarrai stupito.

Rosmarino: conservalo così è geniale!

Come sappiamo molto bene il rosmarino è davvero molto utilizzato e per questo motivo è bene sapere come poterlo conservare per tanto tempo. Cosa c’è di meglio di un’arrosto con le patate ed un po’ di rosmarino? Oppure con delle verdure o alcuni formaggi, insomma non possiamo pensare di non usarlo in cucina.

Basti pensare alla buonissima focaccia con il rosmarino, non è una delle cose più buone che esistano come spuntino? Ecco quindi che conservarlo diventa importantissimo. Iniziamo con i vari metodi. Come prima cosa ti diciamo di congelarlo.

In questo modo sarà sempre a tua disposizione. Mi raccomando raccogli dei rametti super freschi, lavali accuratamente e poi mettili sopra un piattino per due ore nel congelatore. Trascorso questo tempo puoi fare le bustine, oppure dei contenitore che vanno in congelatore ed averlo sempre pronto all’utilizzo.

Ricordati di indicare la data perché ha una conservazione di sei mesi. Altro metodo davvero utile è quello di essiccarlo. In questo modo, rispetto al precedente avremmo mantenute inalterate tutte le caratteristiche del rosmarino. Ma come facciamo? Prendiamo dei piccoli mazzetti ed appendiamoli in un posto asciutto per un paio di giorni.

Trascorso questo tempo mettiamoli su di una teglia da forno e lasciamoli esposti al sole per altri due giorni. Adesso possiamo infornarli per 4 ore a 50 gradi ed ecco che sono pronti. Possiamo anche sminuzzarli per metterli in un barattolo. Siamo giunti al terzo consiglio, realizziamo un olio al rosmarino.

In questo modo oltre ad avere il rosmarino a disposizione avrai anche un buonissimo olio davvero utile per la cucina. Prendiamo quindi 6 rametti e mettiamoli in una bottiglia di vetro. Uniamo l’olio EVO fino al bordo, chiudiamo per bene la nostra bottiglietta e conserviamo in un luogo asciutto per due settimane.

Trascorso questo tempo potrai usarlo! Cosa ne pensi di un sale aromatizzato? I questo modo si conserva per ben sei medi. Prendiamo 6 rametti di rosmarino che andremmo a frullare con 500 grammi di sale grosso. Ed ecco che è tutto pronto. Conserviamolo in barattoli di vetro ben chiusi, può essere anche una simpatica idea regalo.

Siamo giunti all’ultimo consiglio, ovvero un’aceto al rosmarino. Possiamo utilizzarlo per carne e verdure, ma come si realizza? Prendiamo un po’ di rosmarino e mettiamolo dentro in contenitore poi copriamo per bene con l’aceto di vino e lasciamo macerare al sole per ben due settimane.

Passato questo tempo è tutto pronto, conserviamo quindi tutto in un luogo fresco per 3 mesi! Come avete visto sono tutte idee semplicissime ma particolari per conservare il nostro rosmarino nel migliore dei modi possibili, e voi quale volete provare?