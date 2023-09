Dieta: Milla Jovovich svela finalmente la sua | Copiala e sarai giovane e snella: fantastica

Vuoi sentirti bella e magra? Ecco i consigli della bella e brava attrice che ci aiutano con il nostro obiettivo. Sono facilissimi.

Con l’arrivo dell’estate tantissime donne vogliono perdere qualche chiletto di troppo che hanno preso durante l’inverno ma senza troppa fatica e possibilmente senza privazioni eccessive. Noi oggi ti vogliamo svelare i segreti di una notissima attrice.

Lei è Milla Jovovich e ci dimostra come mantenere un fisico perfettamente curato anche con il tempo che passa e dopo essere diventata mamma di tre splendidi bambini. Sei curiosa di scoprire tutti i suoi segreti? Prosegui nella lettura.

Magra e bellissima in modo facile? Ecco come

Perdere del peso a tavola non è impossibile anzi, è una sfida che tutte noi possiamo vincere senza troppa fatica. Lo sa benissimo Milla Jovovich che ha 47 anni ma non ha mai perso il suo fascino, anzi come il buon vino con il passare del tempo migliora.

Ma cosa mangia per stare bene ed in forma? Lei stessa ha di recente confessato che segue una particolare dieta per avere questi risultati incredibili. Ha un perfetto fisico a clessidra. Segue la dieta antinfiammatoria, sai in cosa consiste? Ha un elevato consumo di frutta e verdura ed evita tutti i cibi processati.

E’ lei stessa a preparare il pranzo o la cena. Evita i fritti perché rovinano la pelle e sembra possono provocare infezioni. Facciamo un esempio di alimentazione per andare sul pratico.

Colazione : tazza di cereali con latte scremato

: tazza di cereali con latte scremato Spuntino : un frutto fresco a piacere ed una fetta di formaggio magro.

: un frutto fresco a piacere ed una fetta di formaggio magro. Pranzo : involtini a base di lattuga e carne di pollo

: involtini a base di lattuga e carne di pollo Spuntino : come prima

: come prima Cena: del salmone al vapore con riso pilaf integrale e magari anche del tè verde da bere

Come avete visto non si priva di molte cose ed effettua sempre i cinque pasti, un punto davvero importante se vogliamo perdere del peso in eccesso. Nel corso della settimana poi ci stà anche qualche piccolo sgarro che fa bene alla mente.

Ricordiamoci poi di seguire sempre un allenamento in palestra oppure una bella camminata veloce, in questo modo i risultati non tarderanno ad arrivare. Milla ha rivelato che effettua una volta un allenamento ad alta intensità e la volta successiva qualcosa di solamente cardio.

Quindi adesso non avete più scuse, ecco i segreti rivelato dalla Jovovich che vi aiuteranno a tornare in forma. Se avete poi qualsiasi dubbio o problematica particolare chiedete sempre al vostro medico curante prima di apportare una modifica al vostro regime alimentare.