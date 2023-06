Pelle fresca e luminosa anche d’estate? Il trucco del cetriolo congelato cambierà il tuo aspetto

Per avere una pelle fresca e luminosa anche in estate devi assolutamente provare il trucco del cetriolo: ecco che cos’è e come funziona.

Prendersi cura della propria pelle è quanto mai importante, in estate però questo obiettivo diventa davvero prioritario poiché a causa delle elevate temperatura si rischia di farla soffrire più del normale. Che cosa fare, quindi, in questi casi? Un ottimo sistema per avere la pelle fresca e luminosa anche durante la bella stagione è questo.

Hai mai sentito parlare del trucco del cetriolo? Come sappiamo, questo prodotto può avere diversi benefici dal punto di vista della salute della nostra cute, ma può avere degli effetti a dir poco miracolosi se usato come stiamo per mostrarti. Quando scoprirai questo trucco non potrai più farne a meno: lo userai tutto l’anno! Provalo, funziona davvero. Risultato garantito al cento per cento.

Pelle fresca e luminosa anche d’estate? Prova il trucco del cetriolo

Come abbiamo anticipato poco fa, è soprattutto in estate a causa delle elevate temperature che la nostra pelle ha bisogno di cure ed attenzioni. In questo particolare periodo dell’anno, infatti, l’epidermide è sopposta ad un’azione più forte dei raggi solari che ne causano un invecchiamento precoce. Inoltre, c’è il problema della disidratazione che provoca un ispessimento dello strato più superficiale della cute.

Per questo motivo è quanto mai importante adottare una serie di piccoli, ma allo stesso tempo efficaci accorgimenti. Per prevenire questi problemi è bene alimentare preventivamente la pelle con sostante nutritive tramite una dieta corretta e, se necessario, deli integratori e proteggerla con filtri e creme solari. Inoltre, è bene detergerla sempre con maschere e detergenti delicati.

Un altro trucchetto molto utile ed efficace per avere la pelle luminosa e fresca anche in estate è quello di utilizzare un cetriolo. Come? Scopriamolo subito. In pratica, questo ingrediente naturale svolge un’azione rigenerante sull’epidermide ed è anche in grado di schiarire le macchie dovute al sole. Vediamo, quindi in che modo procedere.

Per prima cosa, prendi un cetriolo e mettilo in congelatore per qualche minuto. Quando questo sarà diventato bello freddo, taglia una delle due estremità e passalo su tutta la pelle del viso compiendo dei delicati movimenti circolari per 5 minuti circa.

Così facendo andrai contemporaneamente ad illuminare la tua pelle, ad eliminare macchie ed aloni e a svolgere un’azione antiossidante. Inoltre, se lo applichi sotto gli occhi riuscirai a ridurre le borse e le occhiaie grazie al suo effetto drenante. Terminato il procedimento, taglia il cetriolo di un centimetro e ricoprilo con della pellicola trasparente prima di rimetterlo in frigo.

Ripeti questo trattamento quotidianamente per una decina di giorni di fila e noterai di sicuro dei notevoli benefici! Fai una foto prima e dopo e guarda i risultati: non riuscirai a credere ai tuoi occhi!