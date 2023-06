Se entri in un negozio e senti freddo non coprirti ma fai attenzione al portafogli

Se ti è capitato di entrare in un negozio molto freddo, hai rischiato di grosso: ecco perché devi stare attento al portafogli.

Fare shopping è un’attività per molti stressante e inutile e che deve essere finalizzata soltanto all’acquisto di capi in particolare o utili per qualcosa di specifico. Per molti altri, invece, è un modo per scaricare la tensione accumulata magari a lavoro o a casa e concedersi una coccola, qualcosa da fare in compagnia di amici o in solitaria. Qualunque sia il vostro intento, avrete sicuramente dei negozi preferiti o in cui andate più volentieri rispetto ad altri. Avete mai fatto caso alla temperatura interna?

Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di accorgerti delle temperature incredibilmente fredde all’interno di un negozio o di un punto vendita particolare e di aver pensato che si fosse rotto il riscaldamento o che fosse comunque un problema di qualche genere. Ma la verità è che potrebbe non essere affatto casuale e, anzi, dovresti guardarti bene dall’entrare in posti simili, se non vuoi farti letteralmente derubare.

Sai perché in alcuni negozi fa così freddo? Non è affatto casuale: ecco il vero motivo

Le magie che può fare un buon marketing sono davvero incredibili e sorprendenti. Senza nemmeno che il cliente se ne accorga, può venire letteralmente manipolato e indotto a comprare qualcosa piuttosto che un’altra. Sono tutte tecniche molto sottili ed efficaci se fatte con criterio, proprio perché il cliente non se ne rende nemmeno conto. Frutto di studi incrociati di psicologia, economia, marketing puro e diritto, tutte queste tecniche sono utilizzate dalla maggior parte dei punti vendita di qualsiasi genere, soprattutto se grandi brand o catene.

Ebbene sì: anche la temperatura del negozio fa parte di tutta una serie di accorgimenti e trucchi che i pubblicitari e gli esperti di marketing utilizzano per veicolare l’acquisto e incrementare gli introiti di quel punto vendita. Ma come funziona?

Entrare in un negozio eccessivamente freddo o addirittura gelido, farebbe soltanto scappare a gambe levate i clienti ma il punto è stimolare una reazione non esagerata ma che genera comunque un impulso. Magari la temperatura esterna è leggermente più calda, entrando all’interno di un punto vendita si ha un piccolo shock per il freddo e la reazione che viene generata nella nostra psiche è quella di dover a tutti i costi possedere, comprare qualcosa.

Non ci credete? Fateci caso, la prossima volta che uscita pieni di borse e acquisti impulsivi alla temperatura del negozio in cui siete appena stati!