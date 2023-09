Un’adolescente di 13 anni è entrato nella storia: ecco cosa ha fatto di straordinario

Scopri come un adolescente di 13 anni ha cambiato la storia degli Stati Uniti con la sua iconica creazione: davvero incredibile!

Le storie più affascinanti emergono spesso da contesti inaspettati, e quella di Benny Benson è uno di questi casi. Un ragazzino di 13 anni di origine svedese ed eschimese, Benny ha trasformato la sua storia personale, intrisa di tragedia e sfida, in un capolavoro di importanza storica. Ecco l’incredibile viaggio di un bambino che è entrato nella storia in modo indimenticabile.

Nella turbolenta era degli anni ’20, Benny Benson aveva già dovuto affrontare prove più dure di quanto chiunque dovrebbe sopportare in una vita intera. Dopo la morte della madre a causa di una polmonite e un incendio devastante che aveva distrutto la loro casa, il padre di Benny aveva preso la difficile decisione di affidare lui e i suoi fratelli a un orfanotrofio. Nonostante le circostanze, Benny trovò la forza di sognare in un luogo dove le speranze erano poche. E proprio qui iniziò la sua straordinaria avventura.

La svolta grazie ad un concorso

Durante quel periodo, l’Alaska non era ancora un vero stato americano. Era un territorio, acquistato dai russi nel 1867 per l’equivalente attuale di 120 milioni di dollari. Il suo governo stava sognando di diventarlo e si trovava di fronte a una grande sfida: avere un simbolo che lo distinguesse come una entità unica e riconoscibile. Così nacque l’idea di un concorso – un concorso che avrebbe cambiato la vita di Benny e quella di tutto lo stato dell’Alaska.

Il concorso era destinato alla creazione della bandiera ufficiale dell’Alaska. Il compito era semplice in teoria, ma ricco di sfide in pratica: disegnare un emblema che avrebbe rappresentato l’intero territorio. Tra i 700 studenti partecipanti, spiccò il disegno di un ragazzino inaspettato: Benny Benson.

Benny aveva scelto il blu come colore dominante del suo disegno, una rappresentazione del cielo dell’Alaska e del Nontiscordardime, il fiore emblema del territorio. Disegnò anche le stelle del Grande Nord, compresa l’Orsa Maggiore e una stella extra, più grande, la Stella Polare, come simbolo di un futuro migliore per l’Alaska. E con quel gesto, quasi per incanto, il bozzetto di un orfano di 13 anni divenne il simbolo di un intero stato.

Per il suo contributo straordinario, Benny fu premiato con 1.000 dollari. Ma più di tutto, il suo nome entrò nella storia come la persona più giovane ad aver disegnato una bandiera ufficiale. Il suo capolavoro fu inaugurato nel luglio del 1927, dando all’Alaska un simbolo tutto suo. L’Alaska dovette attendere altri 32 anni prima di ottenere il riconoscimento come 49° stato americano: un’attesa lunga e paziente, che ha fatto riflettere sulla forza simbolica delle bandiere e su come, a volte, i simboli possono plasmare la realtà.