Allarme cimici dei letti: come evitarle e come risolvere se l’infestazione riguarda anche te

Insetti che si annidano nei materassi e nei cuscini, le cimici da letto possono diventare un vero incubo: ecco come prevenirlo e risolverlo

Insetti minuscoli ma visibili ad occhio nudo, le cimici da letto in realtà possono infestare non solo i materassi ma anche i cuscini, i tessuti della casa e perfino i muri. I loro morsi possono causare segni e sintomi facilmente confondibili con quelli dei morsi delle zanzare ma, se si attesta la loro presenza, è fondamentale agire subito. Ecco come si può prevenire il loro arrivo in camera da letto e, nel caso ci siano già, come mandarle via.

Le cimici, così come le zecche e le zanzare, si nutrono di sangue umano ma, a differenza di queste ultime, le loro punture non possono trasmettere malattie infettive: l’unica conseguenza del morso di cimice è l’infiammazione e la reazione allergica, riscontrabile non in tutti i soggetti. A causarle è la saliva dell’insetto che, a contatto con il corpo, genera una reazione iperimmune. Ecco però come disfarsene, se ci si è accorti di averle in casa e come prevenire il loro ritorno.

Cimici da letto: agisci in questo modo

Innanzitutto, se si ha il sospetto che in camera ci siano delle cimici, è bene osservare subito tutti i tessuti come lenzuola, coperte e cuscini ma anche materasso e rete del letto. Ciò che si cerca sono piccole tracce di sangue, causate dall’eventuale schiacciamento dell’insetto durante la notte e piccole tracce nere, che sarebbero i loro escrementi. Se sono presenti, è bene lavare subito tutti i tessuti e portare il materasso e il cuscino a fare igienizzare con trattamenti specifici.

Un rimedio efficace in questi casi è il vapore ma, nelle situazioni più gravi, si suggerisce di rivolgersi a un disinfestatore esperto. Nel caso in cui abbiate sul corpo delle punture da cimici, se non avete dolore eccessivo potete applicare sulla pelle delle creme a base di Aloe vera, che agisce alleviando le sensazioni di stress e prurito. Ottimo ed efficace anche il ghiaccio ma, nel caso in cui la zona vi faccia molto male o si stia gonfiando in modo anomalo, è bene rivolgersi al proprio medico, il quale suggerirà probabilmente l’applicazione di una pomata al cortisone o l’assunzione di un antistaminico via orale.