Bambini in spiaggia: cosa succede se ingoiano la sabbia? Cosa devi sapere

Quando si va in spiaggia con i bambini è importante fare attenzione ad eventuali pericoli. La sabbia è uno di questi, ecco cosa sapere se la ingoiano.

Ai bambini piace esplorare il mondo e uno dei modi che utilizzano per conoscerlo è sicuramente la bocca. Quando ancora piccoli infatti sono soliti testare la consistenza, la forma e il sapore mediante il predetto organo e questo chiaramente espone a dei pericoli. Ciò vale soprattutto quando si è in spiaggia.

Può capitare infatti che il proprio bimbo finisca per ingerire la sabbia e questo chiaramente allarme i genitori che si chiedono quali possono essere i rischi legati a questa situazione. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere al riguardo esponendo i vari ed eventuali pericoli.

Bambini in spiaggia, ecco cosa accade se ingeriscono la sabbia

I bambini si distinguono per la curiosità nei confronti di ciò che li circonda. Il problema però è legato al fato che spesso questa stessa curiosità li espone a diversi pericoli. Quando si è in spiaggia ad esempio uno di questi può essere rappresentato dalla sabbia. Non è infrequente infatti che un bambino finisca per ingerirla gettando nella paura i genitori. A tal proposito, è bene sapere quali sono le possibili conseguenze sulla salute del proprio bimbo.

Tanto per cominciare, bisogna dire che mangiare la sabbia di per sé non comporta alcun rischio dal momento che di solito si tratta di una quantità irrisoria di grammi. Il pericolo piuttosto è rappresentato dal fatto che spesso all’interno della sabbia possono nascondersi oggetti gettati via da persone che non rispettano l’ambiente. Non è infrequente, infatti, ritrovare sulle spiagge mozziconi di sigaretta, ami, farmaci e chi più ne ha più ne metta. Questi oggetti chiaramente possono rappresentare un pericolo ben più serio e per questo è importante prestare attenzione rilevando la loro eventuale presenza.

Da citare poi è anche il rischio di incontrare microrganismi nocivi. Tuttavia, in questo caso, bisogna dire che non si tratta di un reale pericolo dal momento che microbi e batteri presenti nella sabbia possono rafforzare il sistema immunitario dei più piccoli, fungendo da vero e proprio vaccino. Alla luce di quanto detto comunque è bene evitare che ogni giorno il proprio piccolo possa ingerire una dose di sabbia, mettendo in atto una serie di utili consigli. Quando ad esempio tende a portare alla bocca le manine sporche di sabbia distraiamolo offrendo lui una formina o una palla ad esempio.

Un altro consiglio potrebbe essere quello di lasciarlo giocare su un telo disponendo su di esso tutti i suoi giochi. In questo modo, infatti, non si troverà a contatto diretto con la sabbia. Al di là di questo comunque è fondamentale che insieme al bimbo ci sia sempre un adulto a controllare che non ci siano pericoli che possano mettere a rischio la sua saluta.