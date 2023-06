Cosa NON deve mai esserci nella camera dei bambini: toglilo subito

Da sapere: ecco cosa NON deve mai esserci nella camera dei bambini, da togliere subito. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Il benessere dei figli è la prima preoccupazione dei genitori, o almeno dovrebbero esserlo. I più scrupolosi seguono con cura la salute dei figli, con tutte le visite mediche e gli esami necessari, sono allenti alla scuola, anche alle attività extrascolastiche e si preoccupano dell’ambiente in cui i figli vivono tutti i giorni, a cominciare dalla casa e soprattutto dalla camera dei bambini.

La camera è il luogo dove i bambini dormono e trascorrono buona parte della loro giornata, a giocare e fare i compiti. Pertanto è importante che sia un ambiente pulito e salubre, che sia adeguatamente riscaldato in inverno e rinfrescato in estate, evitando il più possibile l’umidità. La cameretta, poi, deve essere accogliente e confortevole, un luogo dove i bambini si trovino a loro agio, siano sereni e che soprattutto piaccia a loro.

Fatte queste doverose premesse, secondo i pediatri e gli esperti di psicologia infantile ci sono alcune regole fondamentali da seguire sulla camera dei bambini, in particolare riguardo ad alcune cose che non devono mai esserci. Scopriamo quali sono. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Cosa NON deve mai esserci nella camera dei bambini

I bambini in età scolare non devono avere la tv in camera e nemmeno dispositivi per i videogames, come console, computer portatili o tablet. Gli esperti sono categorici in questo. Lasciare i bambini da soli davanti a tv, videogiochi, computer e dispositivi elettronici, senza la supervisione dei genitori rischia di provocare un uso scorretto ed eccessivo degli stessi, fino a creare dipendenza. Lo hanno dimostrato diversi studi scientifici condotti negli ultimi anni. Non solo avere tv e pc in camera è diseducativo ma è anche dannoso.

Bambini che trascorrono molto tempo davanti agli schermi trascurano i compiti, il gioco tradizionale, con quelle attività manuali e di interazione, anche con gli altri bambini che sono fondamentali per la loro crescita e il loro sviluppo. Gli studi, soprattutto negli Stati Uniti, hanno dimostrato che i bambini con gli schermi in camera tendono ad avere un peggiore rendimento scolastico e a sviluppare sovrappeso e obesità. Stare a lungo seduti davanti a uno schermo, infatti, riduce l’attività fisica, anche quella che i bambini farebbero muovendosi in casa.

Inoltre, avere la tv in camera significa avere facile accesso ai programmi violenti e in generale non adatti ai bambini. Lo stesso vale per i videogiochi. Guardare la tv, navigare in internet e giocare ai videogames sono attività che non vanno vietate ai bambini ma richiedono il controllo e la pianificazione dei genitori. Solo in alcune ore della giornata e solo programmi adatti ai bambini. In camera, invece, questo controllo non c’è.