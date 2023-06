Hai mai guardato (con attenzione) il pavimento del supermercato? Il trucco per farti spendere di più

Se quando esci dal supermercato ti trovi sempre ad aver speso più di quanto avresti voluto, prova a guardare il pavimento: è il problema.

Lo sappiamo tutti: quando andiamo al supermercato, ne usciamo sempre con il carrello pieno. Non sempre, però, riusciamo ad acquistare solo quello di cui abbiamo strettamente bisogno: presi dal momento, ci facciamo prendere la mano e portiamo in cassa tanti beni che, in realtà, non avevamo neanche minimamente pensato di acquistare. In realtà non è del tutto colpa nostra: centra il pavimento.

Ebbene sì, i negozi mettono in atto alcune semplici ma efficaci mosse di marketing per convincerci, consciamente o inconsciamente, a comprare di più. Riguardano la disposizione degli scaffali e dei prodotti, la tonalità dei colori o il claim usato durante la pubblicità e richiamato dal cartellino del prodotto. C’è però una tecnica molto efficace eppure così poco conosciuta che riguarda il pavimento: ve la sveliamo noi.

Il pavimento dei supermercati ci fa spendere di più

Se ci fate caso, il pavimento di tutti i supermercati è simile: si tratta di semplicissime piastrelle vecchio stile, molto spesso bianche o comunque di tonalità chiara così che siano facili da pulire e aumentino otticamente le dimensioni del negozio. In realtà, però, sono tutte piuttosto piccole: la scelta della dimensione non è affatto casuale, poiché incide sulla scorrevolezza del carrello e, di conseguenza, sulla quantità di beni acquistati.

Scegliendo un pavimento di questo tipo, infatti, le ruote del carrello toccheranno una delle fughe del pavimento ogni secondo e creeranno un fastidioso rumore di sfregamento, soprattutto se si va veloci. Come suggerisce Massimiliano Dona su Tik Tok, quindi, poiché il carrello fa questo rumore a contatto con questo tipo di pavimento siamo tutti portati ad andare piano, proprio per minimizzare il fastidio.

Rallentando la velocità, di conseguenza ci guardiamo di più in giro e così facendo notiamo molti più prodotti che suscitano il nostro interesse. Per quanto alcuni forse riusciamo a lasciarli in negozio, altri invece li mettiamo sicuramente nel carrello: ecco che le piastrelle del pavimento, così piccole ed apparentemente insignificanti, sono riusciti a farci acquistare qualcosa in più. Se moltiplichiamo questo qualcosa per tutti i clienti di un negozio, capiamo che il margine di guadagno è molto ampio e soprattutto è del tutto legale, non c’è alcuna truffa: sta a noi consumatori, diventare più scaltri.