Scoppia il fenomeno “mommunes”, le madri single si coalizzano: ecco cosa stanno combinando

Sta nascendo un nuovo fenomeno che riguarda le mamme. Si chiama mommunes, ed è davvero unico: ti lascerà a bocca aperta.

Si sa: nessuno nasce genitore e, quando viene alla luce un bambino, anche un uomo e una donna sono chiamati a vivere un’enorme trasformazione, quella che li porta ad essere genitori. Diventare mamma e papà significa doversi prendere cura di un essere umano, crescerlo secondo i propri principi e assicurargli sempre una buona educazione, un corretto stile di vita e tutto ciò di cui ha bisogno. Per quanto romantico e primordiale, però, non è sempre facile essere genitori: ecco in cosa consiste il fenomeno delle mommunes.

La maggior parte delle famiglie, anche quelle più stabili e serene, deve quotidianamente affrontare sfide e superare ostacoli per crescere, nell’unione e nell’amore. Se questo vale per le case in cui si va d’accordo e in cui ci sono sia la mamma che il papà, si pensi a quelle famiglie composte unicamente dalla mamma con i suoi bambini. Proprio per venire incontro alle difficoltà delle mamme single sono nate le mommunes: ecco cosa sono.

Le mamme single si coalizzano: nascono le loro “comuni” dette mommunes

Quando si è mamme single, è molto difficile riuscire a conciliare tutto quello che serve per sé stesse, per la casa e soprattutto per i figli. Il lato che più crea ansia ed apprensione è quello economico: spesso, le mamme single sono costrette a una riduzione dell’orario lavorativo a causa della necessità di dedicare del tempo ai figli ma questo comporta una riduzione di stipendio. Per questo, in America, è nato il fenomeno delle Mommunes, delle abitazioni in cui abitano più donne single con i rispettivi bambini.

L’idea è nata nel 2002 a Carmel Boss, una madre di un bambino di 7 anni che, dopo la fine del matrimonio, era dubbiosa nel crescere suo figlio da sola. La donna ha quindi pubblicato un annuncio su un giornale locale: cercava un’altra madre single con cui condividere una casa. Le hanno risposto in 18 donne, tutte interessate: da qui è nato questo progetto, che oggi si chiama CoAbode ed è un sito web che mette in contatto queste mamme.

Vivendo sotto lo stesso tetto, le mamme controllano una i figli dell’altra quando c’è bisogno, dividono le spese di gestione della casa e hanno supporto sia fisico che emotivo in caso di necessità. Ad oggi, sono migliaia le donne iscritte alla piattaforma: chissà che questo fenomeno prenda piede anche in Italia.