Se sei incinta meglio dormire in questa posizione: poche lo sanno

Non tutte le posizioni per dormire vanno bene quando sei in dolce attesa: scopri quella che ti darà maggiore sollievo.

Dormire è un bisogno fondamentale per recuperare le energie ed essere cariche ad affrontare il giorno seguente, a maggior ragione ancora di più quando si sta aspettando un bimbo.

Quando si va avanti nella gravidanza e le dimensioni del pancione crescono spesso diventa difficile trovare una posizione adatta in cui poter riposare. Quello che non tutte sanno è che c’è una posizione che risulta essere più comoda per la maggior parte delle future mamme.

Le posizioni durante il sonno possono mettere a rischio la gravidanza?

Fino a qualche tempo fa veniva suggerito alle donne di evitare le posizioni sul fianco destro e supina, poiché si pensava che comportassero dei rischi, come una compressione dell’aorta o della vena cava e che in questo modo impedissero al sangue di arrivare in maniera corretta alla placenta. Al giorno d’oggi tali studi sono stati smentiti, anche perché la loro validità si era basata su un’analisi rivolta a un campione di donne troppo basso per poter essere una prova scientifica.

Questa teoria è stata confutata inoltre da uno studio che ha preso in analisi un campione decisamente più consistente di donne in dolce attesa: nessuna di loro ha evidenziato fastidi dormendo in queste posizioni e l’analisi che sono state condotte hanno confermato che non vi stiano rischi correlati. Le donne che si sono rivelate essere più a rischio durante la gravidanza sono quelle in sovrappeso, le fumatrici, quelle che soffrono di ipertensione o di diabete. Quindi niente a che vedere con la posizione che si assume durante il sonno.

Nonostante ciò alcune donne restano comunque spaventate dalla possibilità di poter ferire il loro bambino assumendo delle posizioni scorrette durante la notte, girandosi e rigirandosi, con la paura di schiacciarlo e di avere delle complicazioni. Per poter essere più tranquille durante il sonno si può arrivare a una via di mezzo, ossia quella di addormentarsi sul fianco sinistro e di riposare tranquillamente senza preoccuparsi dei movimenti involontari durante la notte.

Infatti, non vale proprio la pena rovinarsi il sonno per un problema che è stato chiarito e dichiarato come inesistente da parte della comunità scientifica. Si tratta di professionisti che hanno studiato attentamente la situazione e che di certo non intendono causare danni né ai bambini né alle future mamme.