Sposati da 35 anni, il segreto della coppia di psicologi per far durare la relazione: cosa non fanno mai

Qual è il segreto per far durare una coppia? Ce lo spiegano due psicologi, massimi esperti mondiali e coniugi da oltre 35 anni: loro non lo fanno mai

Un racconto che sta facendo il giro del mondo. Non solo perché arriva da una coppia che sta insieme da 35 anni: una rarità di questi tempi. Ma anche perché, i coniugi non sono solo un uomo e una donna molto uniti e affiatati, ma sono anche due psicologi che, professionalmente, si occupano spesso e con grande fama, di rapporti sentimentali e di coppia.

I loro insegnamenti, dunque, dovrebbero valere per tutti noi. Perché ormai le coppie che riescono a durare nel tempo sono rare, rarissime. Se una volta, le famiglie difficilmente si sfaldavano, ora si assiste alla fine di unioni e di matrimoni anche pochi mesi dopo l’inizio. E’ lo specchio dei tempi che viviamo, immersi come siamo nella tecnologia, dove contano più i contatti e i followers, rispetto ai rapporti umani veri e ai legami.

Oggi, allora, tutti stanno apprendendo le dichiarazioni fatte da questa coppia di psicologi: si chiamano John Gottman e Julie Schwartz Gottman, stanno insieme da 35 anni e sono felici così. In particolare, c’è qualcosa che non fanno mai ed è questo il segreto del loro “successo”. E voi, sareste disposti a spingervi così tanto oltre?

35 anni insieme e non lo fanno mai

Come detto, John Gottman e la moglie Julie Schwartz Gottman sono due psicologi tra i più rinomati nel trattamento dei problemi di coppia. Per questo, conoscendo anche la loro lunghissima unione, il sito web americano CNBC li ha voluti interpellare, cosciente di come la crisi delle coppie sia uno dei problemi della società attuale, un po’ in ogni parte del mondo.

E i consigli dei coniugi Gottman possono essere davvero molto importanti per chi sta attraversando problemi con il proprio partner. Per loro, infatti, il nemico da combattere con forza e tenacia è quello che chiamano overflow emotivo, traboccamento letteralmente. Quando, cioè, siamo saturi e ogni piccola vibrazione potrebbe farci esplodere, prendendocela con gli altri e, magari, dicendo o facendo qualcosa che poi risulterebbe irrimediabile.

I sintomi da tenere d’occhio, secondo John e Julie sono i seguenti: battiti cardiaci accelerati e contrazione dei muscoli e della mascella parlando di quelli fisici. Ma vi sono anche dei segnali emotivi da non sottovalutare: l’incapacità di ascoltare il proprio partner, per esempio, ma anche la voglia irrefrenabile di insultare senza nemmeno ascoltare una replica. Solo per sfogarsi.

I coniugi Gottman suggeriscono quindi di disinnescare, evitare che la situazione prenda un tunnel senza fine, magari cambiando stanza e facendo attività rilassanti. Consigli che dovremmo seguire tutti, soprattutto se siamo impegnati in una relazione. Perché sono consigli che arrivano da persone competenti che, però, non si pongono in una situazione di superiorità, ma, anzi, si mettono sul nostro stesso livello, dicendoci che c’è una cosa che non fanno mai: “Combattere quando siamo emotivamente sopraffatti”. E questo è il segreto del perché stanno insieme, felici, da 35 anni.