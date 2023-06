Unghie baby boomer: ecco perché spopolano nell’estate 2023

Baby boomer è l’ultima moda in fatto di unghie, dovresti provarla anche tu per l’estate : ecco che cosa sono e perché piacciono.

I trend quando si tratta di unghie cambiano velocemente. La moda cambia e con lei anche quello che vediamo addosso alle star, ai vip e alle donne comuni di tutto il mondo. Dai capelli, ai vestiti, alle scarpe, alle unghie, ci sarà sempre un trend del momento da seguire che meglio si adatta alla stagione e al momento che viviamo. Le unghie baby boomer sono le preferite di tutte le ragazze e le donne che vogliono una manicure fresca per l’estate 2023: dovreste provarle assolutamente anche voi!

L’estate arriva e con lei la voglia di cambiare look, rifarci un guardaroba più fresco e leggero, ma allo stesso tempo che ci faccia sentire belle e alla moda. Nell’outfit generale di certo non possono mancare delle unghie perfette, meglio ancora se all’ultimo grido: allora perché non provare le unghie che tutti adorano e desiderano? Ecco quali sono e perché piacciono così tanto.

Baby boomer: le unghie all’ultima moda per l’estate 2023, tutte da provare e da fare nel tuo stile

Queste unghie sono già le preferite di tantissime donne, famose e non, per un look nuovo e fresco perfetto per l’estate che sta arrivando. Lo stile semplice, elegante ma allo stesso tempo femminile le rende perfette per chi cerca una svolta non troppo radicale nel proprio look, ma cerca comunque un pizzico di personalità da aggiungere al proprio outfit. Le baby boomer, infatti, hanno tante varianti per personalizzarle al meglio dopo aver creato la base “classica”. Ma vediamo come sono fatte.

Si tratta di uno sfumato leggero che può essere fatto con vari colori e disegni, ma che nella sua versione più diffusa è un semplice rosa molto chiaro e molto naturale che sfuma sulla punta dell’unghie. Di varianti, come potete immaginare, ne esistono tantissime con diversi i colori e aggiunte. Ma se state cercando il classico look baby boomer, dovreste rimanere nel rosa pallido, massimo bianco!

Il rosa sfumato, infatti, colore prediletto per le unghie baby boomer, è perfetto per l’estate: fresco, semplice ma allo stesso tempo molto femminile e chic, adatto a tutti gli stili e le personalità. Si sposa bene con tutte le forme di unghia, dallo stiletto, alla mandorla: chiedete alla vostra nail artist!