Hai dimenticato di scongelare la carne per tempo e ti serve subito? Ecco un trucchetto che ti aiuterà

Se hai dimenticato di scongelare la carne, non temere: ti svelo il trucchetto che soddisferà la tua richiesta in poco tempo.

Con la vita frenetica che tutti, chi più e chi meno, svolgiamo dalla mattina alla sera, può capitare a chiunque di dimenticarsi di adempiere alle classiche azioni quotidiane. Un imprevisto comunissimo, quindi, che il più delle volte riesce a risolversi in pochissimo tempo.

Hai ospiti a cena e manca poco al loro arrivo, ma hai dimenticato di scongelare la carne? Niente paura: esiste un trucchetto validissimo che ti permette di soddisfare la tua richiesta in un vero e proprio batter baleno. Sappiamo benissimo che il processo di decongelamento degli alimenti richiede parecchio tempo, soprattutto se si ha intenzione di non alterare il loro gusto e il loro sapore. Se, però, si ha l’esigenza di scongelare qualcosa nell’immediato e non si ha affatto intenzione di aspettare i tempi richiesti, c’è la possibilità di velocizzare la pratica con un rimedio incredibile.

Ovviamente, la cosa migliore da fare è sempre scongelare la carne in modo ‘naturale’ e non tentare affatto di velocizzare la pratica. Qualora, però, si avesse la necessità di farlo, si può assolutamente prendere un considerato questo valido trucchetto.

Scongelare la carne velocemente è possibile: come fare, geniale!

Ti è sempre stato detto che scongelare la carne in poco tempo non fosse possibile? Probabilmente, nemmeno loro conoscevano questo validissimo trucchetto. Scopriamolo insieme, allora: ti assicuriamo che rimpiangerai di non averlo saputo prima d’ora.

Qualora ti fossi dimenticato di scongelare la carne e ne avessi l’esigenza di averla pronta in poco tempo, non tentare di risolvere questo brutto inconveniente con il forno a microonde. In questo modo, infatti, non solo alteri la consistenza e il sapore del tuo alimento, ma permetti – seppure in minima parte – la sua cottura, andando incontro a dei veri e propri rischi. Nemmeno pensare di velocizzare lo scongelamento con il frigorifero o, addirittura, all’aria aperta sono valide opzioni. Nel primo caso, infatti, allunghi i tempi di decongelamento. Nel secondo, invece, permetti il diffondersi di germi e batteri.

Che fare, quindi? In casi del genere, la prima cosa da fare è introdurre la tua carne in sacchetti ermetici di plastica ed introdurli all’interno di una bacinella ricolma di acqua fredda. In questo modo, non solo permetterai al tuo alimento di scongelarsi omogeneamente, non alterando la sua consistenza, ma non permetterai ai batteri di riprodursi.

I tempi di attesi sono più o meno brevi. Per dei pezzi di carne di media grandezza bisognerà attendere un’oretta al massimo. Per quelli, invece, un po’ più grandi qualche istante in più.