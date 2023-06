Idee salvaspazio per la cameretta dei bambini: 5 soluzioni imbattibili

Se nella camera dei tuoi bambini non c’è mai spazio e non sai più dove mettere i giocattoli, ecco cinque soluzioni comodissime

Si sa: quando in una famiglia arriva un bambino, improvvisamente in casa sembra passato un uragano. Il tempo per riordinarla quasi maniacalmente non c’è più e sui mobili, al posto dei souvenir preziosi portati dai viaggi in giro per il mondo, compaiono biberon, tiralatte, ciucci e oggetti di ogni tipo. Pur crescendo i bambini, la situazione non cambia e a cambiare sono solamente i tipi di oggetti che si trovano in giro: si passa dal biberon alle macchinine, dalle macchinine ai pastelli e così via.

Se però il salotto riuscite a governarlo più o meno bene ma, in cameretta, ormai non c’è più spazio per niente, oggi vi sveliamo 5 modi infallibili per guadagnare centimetri in cui stipare libri, giocattoli e vestiti. Non si tratta di stravolgere la stanza, ma di saper sfruttare meglio i metri quadri che si hanno a disposizione: ecco quindi come potete fare.

Guadagnare spazio in cameretta: prova subito questi metodi

I bambini trascorrono molte ore in cameretta, soprattutto per giocare, fare i compiti e per dormire. Affinché tutte queste attività siano svolte nel miglior modo possibile, è importante che gli spazi siano ben pensati. Un primo modo per guadagnare spazio è quello del letto a soppalco, perfetto per inserirci sotto una scrivania adatta a studiare o a disegnare, nel caso di bambini più piccoli.

Altrimenti, è ottimo anche il letto a castello, ideale per massimizzare l’aria dedicata al gioco e al divertimento. In questo caso, si può scegliere tra varie forme di scaletta e di mobile, creando una disposizione che armonizzi con gli spazi che si hanno a disposizione. Terza opzione è il letto a ponte, da inserire all’interno della nicchia creata all’interno dell’armadio che occupa tutta la parete.

In questo modo, si avrà una sola parete occupata, mentre le altre tre sono libere per altri mobili e spazi contenitivi. Se però a mancare è lo spazio per la scrivania, potete optare anche per una salva-spazio, cioè a ridosso del muro o integrata nell’armadio o nella libreria, magari richiudibile a fine studio. Infine, se avete davvero poco spazio, potete scegliere anche una parete multifunzionale molto versatile dove sia il letto che la scrivania sono a scomparsa: a seconda di che serve, si apre una o l’altra.