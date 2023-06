Piedi secchi e screpolati: dermatologo rivela il trucco per renderli morbidissimi

In estate sono tante le persone che possono ritrovarsi con i piedi secchi e screpolati. Il trucco da conoscere per averli morbidissimi e sempre al top.

E’ importante prendersi cura dei propri piedi per evitare di averli secchi e screpolati tanto da sentirsi a disagio quando si indossano sandali o comunque scarpe aperte. Proprio per questo può essere utile sapere che esiste un trucco davvero efficace per evitare di andare incontro al problema in esame. A svelarlo è la dottoressa Abel che su Tik Tok vanta oltre 1 milione di seguaci.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere al riguardo al fine di poter sfoggiare dei piedi morbidi e lisci in ogni occasione. Spesso, infatti, il problema di averli secchi e screpolati è sostanzialmente estetico non a caso molte persone vivono con disagio la condizione in esame.

Piedi secchi e screpolati, ecco come renderli morbidissimi

Come accennato sopra, dopo la stagione invernale è piuttosto frequente che i piedi possano apparire eccessivamente asciutti e dunque screpolati. Per via delle scarpe chiuse e del freddo, infatti, essi possono risultare danneggiati ed esteticamente non al top. Nella gran parte dei casi non si sa bene come porre rimedio a questa situazione e per questo non si riesce a contrastarla. A tal proposito però possono rivelarsi estremamente utili i consigli offerti dal dottor Abel che su Tik Tok ha fornito una serie di consigli che consentono di sfoggiare dei piedi praticamente perfetti.

Stando a quanto ha rivelato l’esperta, infatti, è fondamentale l’utilizzo degli ingredienti giusti che non devono mai mancare nella routine di coloro che vogliono avere piedi lisci come seta. Nello specifico, esistono principalmente 4 fasi da seguire prima di andare a dormire. Tanto per cominciare, si dovrebbero tenere i piedi in ammollo per una trentina di minuti, all’interno di una bacinella riempita con dell’acqua tiepida.

Dopo, è importante procedere con una profonda detersione, applicando una crema a base di acido lattico, acido salicilico o anche urea. Si tratta di sostanze che svolgono una potente azione esfoliante e che dunque sono in grado di rimuovere la pelle morta presente sui piedi.

Giunti a questo punto, l’esperta raccomanda di distribuire uno strato spesso di vaselina e infine di indossare dei calzini di cotone e andare a dormire. In questo modo, infatti, l’ingrediente riuscirà ad agire durante la notte con il risultato che al mattino i piedi risulteranno estremamente lisci e morbidi.

Senza ombra di dubbio si tratta di consigli davvero preziosi grazie ai quali i piedi secchi e screpolati non saranno più un problema. La routine che vi abbiamo appena svelato peraltro prevede l’utilizzo di ingredienti estremamente facili da reperire e oltretutto poco costosi. Ciò detto, non vi resta che mettere in atto le fasi di cui sopra e sfoggiare dei piedi al top.