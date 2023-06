Scarpe col tacco comodissime: questo trucco ti svolta l’estate e ti rende una stangona

Belle le scarpe con il tacco, ma che male ai piedi fanno? Con questi trucchi dei calzolai saranno finalmente comode.



Potranno passare gli anni, le mode e le varie generazione, ma le scarpe con il tacco non passeranno mai di moda. Belle, eleganti e facilmente abbinabili, permettono di slanciare la figura e di renderla incredibilmente sexy. Le scarpe con il tacco sono una vera e propria istituzione della moda e non tramonteranno mai.

Sicuramente bellissime, possono essere facilmente abbinate sotto ogni tipo di capo che hai nel guardaroba. Tuttavia, non si può di certo negare come le scarpe con il tacco siano particolarmente scomode, soprattutto quando il tacco è particolarmente alto e sarai costretta ad indossarli per più ore di seguito. I piedi inizieranno a fare male e difficilmente riuscirai a muoverti con agilità. Per non parlare poi delle fastidiose vesciche che si formano quando le scarpe sono nuove o strette.

Rendi comode le tue scarpe con il tacco: ti basterà fare così e saranno finalmente perfette

È capitato a tutte, almeno una volta nella vita, d’indossare delle scarpe con il tacco e dopo poche ore iniziare a sentire dolore ai piedi e a non sopportarle più. Una cosa, purtroppo, del tutto normale in modo particolare quando le scarpe sono nuove o hanno un tacco particolarmente alto. Ebbene, da oggi ogni tipo di dolore svanirà grazie a questi semplici trucchetti per renderle finalmente comode.

I calzolai ne sanno sicuramente una più del diavolo, ed è a loro che spesso ci rivolgiamo per cercare di allargare quelle scarpe che proprio non ci stanno comode. Ed è proprio alcuni dei loro trucchetti che vogliamo svelarti per rendere le tue scarpe con il tacco più confortevoli. Poche mosse e potrai risolvere questo fastidioso problema. Eccoli qui di seguito:

Indossale il più possibile: potrà sembrare un paradosso; eppure, più le indossi e più le scarpe prenderanno la forma del tuo piede. Mettile in casa per una trentina di minuti al giorno e lentamente inizieranno ad essere più comode; Fogli di giornale bagnati di alcol: prendi i classici fogli di giornale e bagnali con dell’alcol, crea una pallina e inseriscila all’interno della scarpa. In questo modo si allargherà senza troppa difficoltà; Phon: indossa dei calzini di spugna, metti le scarpe e accendo l’asciugacapelli. Puntalo verso le scarpe tenendolo ad una distanza di circa 15 centimetri e lascialo in funzione per qualche minuto. In questo modo il calore tenderà ad allargare le scarpe.

Una volta indossati i tacchi, per cercare di non affaticare troppo la pianta del piede, metti all’interno dei cuscinetti in gel che trovi anche in commercio. Serviranno per attutire la pressione e non sentirai quel terribile bruciore sotto la pianta. Altro piccolo trucchetto è quello di muovere spesso le dita dei piedi e di percorrere piccole distanze invece di restare ferma sullo stesso posto.