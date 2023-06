Sei una donna spesso di cattivo umore? La Scienza ti premia

Sei sempre di cattivo umore? La scienza ti fa sapere che, forse, è meglio così: ecco perché non dovresti mai cambiare.

Ti hanno sempre detto che prima o poi questo tuo lato del carattere ti si sarebbe ritorto contro, ti hanno sempre chiesto di sorridere di più, di non farti tutti questi problemi, di essere più gentile, più aperta, più allegra, ma da oggi tutto questo finirà. Se sei una donna scontrosa e di cattivo umore costantemente, potrai finalmente sbattere in faccia a tutti quelli che ti hanno criticato per tutta la vita che la scienza è dalla tua parte, totalmente.

Le donne sono molto spesso prese di mira per questo lato del carattere scontroso o eccessivamente di cattivo umore. Per ogni ragazza con il broncio ci sarà sempre un uomo da qualche parte che le chiede di sorridere di più. Ma vi farà tornare il sorriso sapere che la scienza ha stabilito che non dovreste mai cambiare e il motivo è molto preciso.

Se sei sempre scontrosa e di cattivo umore, la scienza ti dice di non cambiare mai: ecco perché

Ci sono tanti motivi per cui qualcuno è di cattivo umore, scontroso e con il broncio costantemente stampato in faccia, ma quando è un semplice lato del proprio carattere, non ci si può certo fare molto. Ecco che tutti cercano di farti cambiare in tutti i modi possibili, anche se tu non vuoi e non ne hai intenzione. Ebbene, una nuova ricerca ha stabilito che hai ragione tu e non dovresti cambiare.

Questo perché è stato compreso come le donne scontrose siano più intelligenti, scaltre e inclini ad ottenere posti in alto nel mondo del lavoro. Le persone negative tendono infatti ad essere più consapevoli di ciò che accade attorno a loro, sono dunque inclini più a prendere decisioni importanti e a scegliere con tutta la cura e consapevolezza. Ecco perché sono più adatte a prendere posti di potere, a scalare la piramide di una grande azienda o di uno schema lavorativo.

Questo non significa che si debba stare con il broncio per tutta la vita, ma che di base la negatività aiuta ad avere una visione più lucida delle cose e di ciò che abbiamo intorno a noi, il che ci rende capi migliori e più adatti alla nostra posizione.