Studiare è troppo pesante? Ecco i trucchi per memorizzare tutto in pochi minuti

Se i tuoi figli sono alle prese con la sessione estiva e vuoi dargli qualche consiglio per studiare, ecco come farlo più velocemente

Per tutti gli universitari, giugno significa solo una cosa: sessione estiva. In realtà, non sono solo loro quelli alle prese con lo studio matto e disperato: lo stesso si può dire anche di coloro i quali si trovano a sostenere l’esame di maturità, proprio in questi giorni concentrato sulle prove scritte. Insomma, la scuola è finita ma non per tutti e, anche per chi è stato rimandato, in realtà tra poco sarà già ora di mettersi sui libri per recuperare i debiti.

Se studiare è pesante già di per sé, farlo d’estate è però anche peggio poiché il caldo e la voglia di stare all’aperto, con gli amici che magari continuano ad invitarti in piscina o al mare, rendono il tutto ancor più difficile. Ecco quindi qualche consiglio per riuscire a studiare più in fretta, così da rendere le ore sui libri più efficaci e meno pesanti.

Applica questi trucchi: studierai in pochissimo

Il primo trucco che vogliamo consigliarti per memorizzare più in fretta è quello di fare una pre-lettura: guarda ciò che devi studiare, scorrilo velocemente e cerca di capire la quantità di informazioni che devi memorizzare, il tempo che ti serve e quali sono gli argomenti generali. In questo modo, quando inizierai a leggerlo davvero, non partirai da zero. A questo punto prendi la matita in mano e inizia a leggere, sottolineando le parti più importanti: in questo modo attiverai la tua memoria.

Se necessario, come sostiene lo psicologo Art Markman, leggi ad alta voce le parti che ti risultano più difficili da memorizzare: farlo coinvolge una parte della memoria molto profonda e ti aiuterà a tenere queste informazioni più facilmente in mente. Se ti può aiutare, ripeti quanto hai appena letto e fallo senza il libro sotto, chiedendo anche a qualcuno di ascoltarti per capire se ciò che stai dicendo sia comprensibile e chiaro.

Nel caso in cui tu ne abbia bisogno, prima di ripetere puoi anche fare degli schemi: scrivere è per molti un ottimo modo di memorizzare, poiché consente di attivare la memoria visiva. A questo punto non ti resta che ripetere periodicamente fino al giorno dell’esame, non scordandoti mai di dare sempre una lettura finale al libro così da memorizzare qualche informazione eventualmente sfuggita.