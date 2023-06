Ti puoi rispecchiare in loro: Ecco quale segno zodiacale assomiglia di più al tuo

Qual è il segno dello zodiaco con cui hai più somiglianza? Ecco le caratteristiche salienti di ognuno di loro.

Ogni segno dello zodiaco è caratterizzato da alcuni tratti particolari della personalità, ma vi sono somiglianze tra alcuni di essi.

Ogni segno infatti può riconoscersi in alcune caratteristiche di un altro, e tali somiglianze rendono queste persone compatibili per poter avere un qualsiasi tipo di relazione, che sia di amicizia oppure romantica.

E il tuo segno a quale assomiglia?

Ariete e Leone sono compatibili perché sono entrambi coraggiosi e impavidi, non si lasciano intimorire da nessuna situazione e sono caratterizzati anche da un pizzico di impulsività. In ogni caso sono generosi con le persone che hanno accanto. Toro e Capricorno vanno molto d’accordo per via della loro perseveranza e proprio per questa ragione si troverebbero in armonia a lavorare assieme in un progetto ben pianificato e organizzato.

La curiosità e l’ironia accomunano i Gemelli e l’Acquario due segni assolutamente indipendenti e che si ritrovano spesso in difficoltà nell’intraprendere delle relazioni poiché tengono alla loro libertà e soffrono le imposizioni. Cancro e Scorpione vanno d’accordo poiché non hanno bisogno di tante parole per comunicare, ma si capiscono con un solo sguardo, visto che entrambi hanno un grandissimo intuito.

Leone e Gemelli amano mettersi in mostra e lo fanno grazi a dei look molto stravaganti e per questa ragione sono perfetti per andare a fare shopping assieme. Vergine e Pesci sono compatibili perché amano entrambi prendersi cura delle altre persone e quando si parla di salute sono intransigenti.

L’atmosfera più rilassata e serena è quella che crea un’assieme Bilancia e Toro visto che entrambi amano la vita e puntano a poter essere il più tranquilli possibile. Nessuno tra Scorpione e Ariete ama le discussioni né tantomeno dovesse schierare per forza dalla parte di qualcuno quando si trovano in mezzo a due fuochi che stanno per scoppiare.

Sagittario e Bilancia sono perfetti per trascorrere una serata nel divertimento e caratterizzata da risate continue visto che entrambi sono segni che amano ridere. Capricorno e Vergine invece sono più seri perché si concentrano in particolar modo sulla loro carriera e potrebbero essere degli ottimi colleghi precisi e puntuali.

Quando si tratta di dover pensare in maniera ecologica e nel rispetto della natura, Acquario e Sagittario si ritrovano a fare assieme dei discorsi molto profondi e stimolanti visto che entrambi sta a cuore poter preservare il mondo in cui viviamo. Infine Pesci e Cancro sono entrambi molto empatici con le persone che li circondano e riescono quindi ad andare d’accordo tra di loro poiché sono in grado di capire appieno la sensibilità dell’altro.