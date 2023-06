Come curare la dermatite da pannolino: preziosi rimedi naturali per dare sollievo al tuo bimbo

La dermatite da pannolino è un problema molto diffuso nei neonati ma con i giusti rimedi naturali può essere efficacemente trattato e debellato.

La dermatite da pannolino può causare una sintomatologia piuttosto fastidiosa. Tra i sintomi più diffusi ci sono senza ombra di dubbio rossore, desquamazione, vescicole e piaghe talvolta molto dolore. Ciò detto, è chiaro che si tratta di una condizione che deve essere adeguatamente trattata per evitare di andare incontro a problemi più gravi legati a possibili infezioni.

In questo articolo, procederemo con l’approfondire quelle che sono le cause che possono causare l’insorgere del problema in esame. Successivamente ci soffermeremo su quali sono le cure più efficaci che consentono di liberarsi della dermatite da pannolino in pochissimo tempo. Si tratta di consigli che si riveleranno estremamente utili e che oltretutto contemplano l’utilizzo di rimedi del tutto naturali.

Dermatite da pannolino, i rimedi naturali più efficaci

La dermatite da pannolino è un problema che affligge tantissimi bambini e che interessa la zona dei genitali, dei glutei e dell’inguine. In genere, i sintomi sono piuttosto dolori e si manifestano con chiazze rosse, piaghe ed eritemi. Ciò detto, tra le cause più comuni c’è l’eccessiva umidità che si viene a creare nel pannolino per via dell’urina. Questa, infatti, favorisce la penetrazione di microrganismi che a conti fatti provocano reazioni irritanti. Tra le cause più comuni inoltre ci sono la candida, infezione generata da un fungo, come anche infezioni batteriche o reazioni allergiche.

Ciò detto, quando si verifica l’insorgere del problema in esame è importante sapere come intervenire. Grazie ad alcuni rimedi naturali, si può ridurre la sintomatologia e giungere ad un miglioramento della condizione in esame. Tanto per cominciare, gli esperti consigliano di procedere con una buona igiene. Ciò significa in particolare che bisogna effettuare il cambio pannolino molto frequentemente al fine di mantenere la pelle il più possibile asciutta.

Un altro consiglio poi è di utilizzare detergenti delicati e di lavare la zona interessata con acqua tiepida. Da evitare assolutamente l’impiego di salviettine che non fanno altro che acuire la sintomatologia legata alla dermatite da pannolino per via della presenza di profumi e alcol.

Inoltre, sono consigliate creme dall’azione emolliente, a base di vaselina o ossido di zinco. Queste infatti sono in grado di ridurre il rossore e di svolgere una barriera protettiva contro batteri e microrganismi esterni. Si raccomanda di procedere all’applicazione delle stesse ad ogni cambio pannolino in modo tale da favorire la guarigione della zona interessata.

Nel caso in cui, la dermatite dovesse apparire particolarmente grave, il pediatra potrebbe decidere di somministrare pomate a base di corticosteroidi. Queste infatti sono in grado di ridurre l’infiammazione e migliorare dunque la sintomatologia. Com’è chiaro però l’applicazione del predetto rimedio deve avvenire soltanto dopo aver consultato il parere di una figura esperta.