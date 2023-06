I sonnellini pomeridiani potrebbero allontanare una grave malattia: la scoperta incredibile

Ti hanno sempre detto che sei pigro? La medicina è dalla tua parte: i sonnellini pomeridiani allontanano tante malattie.

A volte la scienza e la medicina da ragione a tutte quelle persone che per tutta la vita si sono sentite dire di essere sbagliate e che avrebbero dovuto cambiare, che non andavano bene. Questo vale anche per tutti i pigri e gli amanti del buon sonno, che si sono concessi da sempre un bel sonnellino ristoratore pomeridiano e che sono stati accusati di essere pigri e di perdere tempo. Non è affatto così!

Se siete tra queste persone, sappiate che gli esperti darebbero ragione proprio a voi: pare infatti che fare regolari sonnellini al pomeriggio sia fondamentale per salvarci la vita e allontanare tantissime malattie, in particolare una molto grave e spaventosa. Ecco perché d’ora in poi non dovrete più sentirvi in colpa se vi addormentata dopo pranzo o se vi piace concedervi i sonnellini.

I sonnellini pomeridiani allontanano le malattie: la scoperta incredibile che dà ragione ai pigri

Molti sono gli scienziati che concordano con questa ricerca che rivoluziona la vita dei pigroni, rendendoli estremamente salutisti. Concedersi un sonnellino dopo pranzo, infatti, non è soltanto ottimo per ricaricare le energie per affrontare il resto della giornata e non arrivare estremamente stanchi alla sera, ma è anche un modo per preservare il proprio corpo da malattie molto gravi e spaventose.

Viene dal Regno Unito questa ricerca che dà ragione ai vostri amici pigri e a voi, se siete i diretti interessati di questa abitudine. Pare, infatti, che fare un pisolino ogni giorno nel pomeriggio preservi le funzioni del cervello e allontani il rischio di contrarre malattie degenerative, cerebrali e neurologiche come la demenza senile e l’Alzheimer. Il cervello si manterrebbe circa 2 anni più giovane rispetto a chi non si concede questi piccoli sonni nel pomeriggio.

Questo vale soprattutto per gli adulti over 65, più a rischio per quanto riguarda le malattie e le condizioni neurologiche degenerative. Passata questa età, dovreste dormire dopo pranzo per sentirvi meglio e investire sul vostro futuro.

Non bisogna esagerare, naturalmente, per non rovinare il ritmo sonno-veglia e rischiare di non addormentarsi più. Bastano piccoli sonnellini da mezz’ora al massimo per risvegliarvi carichi e pronti ad affrontare tutto quello che avete da fare nel resto della giornata e non perdere nemmeno troppo tempo.