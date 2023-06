Lavastoviglie, nessuno si cura di pulire questa parte causando batteri e muffa: da oggi risolverai in soli 3 passaggi

Se non sai mai come pulire la lavastoviglie e temi che si accumulino muffe e batteri, ecco qual è il metodo definitivo: è semplicissimo

Elettrodomestico ormai fondamentale in ogni casa, la lavastoviglie consente di lavare grandi quantità di stoviglie, pentole e posate in poco tempo. Contrariamente a quanto si pensa, permette anche di risparmiare acqua rispetto al classico lavaggio a mano con il lavandino aperto e, per questo, è uno dei metodi di pulizia più consigliati in questi tempi dove dobbiamo cercare di ridurre il nostro impatto sul pianeta.

In realtà, però, proprio perché funzioni bene, lavi adeguatamente e ci consenta di risparmiare acqua è necessario eseguire una manutenzione periodica che consiste sia nel verificare che non ci siano problemi, sia nel pulirla. Poiché lava tutti i giorni posate, padelle e piatti sporchi, anch’essa ha bisogno una volta ogni tanto di essere pulita, anche perché altrimenti aumenta il rischio di batteri, muffe ed altri microrganismi: ecco come fare la manutenzione periodica in modo facile e veloce.

Lavastoviglie, puliscila così: è facile ed economico

Innanzitutto, apri la lavastoviglie ed estrai i cestelli, lavandoli con un po’ di acqua e aiutandoti con lo spazzolino dei piatti. Passa poi alla cremagliera inferiore, estraila e osserva l’area di scarico: verifica che non ci siano pezzi di cibo o residui di qualsiasi tipo che possano graffiare i piatti o ostruire l’acqua e, nel caso, rimuovili. A questo punto, metti di nuovo dentro i cestelli e inserisci in lavastoviglie una tazza piena di aceto bianco, collocandola sul ripiano superiore: fai partire un lavaggio a vuoto scegliendo un’opzione che preveda l’acqua calda, sentirai che profumo!

Una volta finito questo primo ciclo di lavaggio, inserisci sul fondo della lavastoviglie una manciata di bicarbonato di sodio e aziona un’altra volta l’elettrodomestico, scegliendo però un ciclo più breve sempre con acqua calda: in questo modo, l’azione abrasiva del bicarbonato laverà qualsiasi incrostazione. Eseguendo questi due passaggi almeno una volta al mese, la tua lavastoviglie sarà sempre perfetta e funzionante!

Per assicurarti lavaggi quotidiani efficaci, controlla sempre i livelli di sale e di brillantante o, in alternativa, usa prodotti 3 in 1. Per risparmiare acqua, poi, metti in lavastoviglie i piatti sporchi: abbandona la tanto diffusa abitudine di sciacquarli sotto l’acqua corrente prima di inserirli, poiché si tratta di una pratica inutile e dispendiosa. Rimuovi solo i residui di cibo, poi carica la lavastoviglie e azionala secondo le tue preferenze, scegliendo se c’è un ciclo ecologico: il pianeta ringrazierà.