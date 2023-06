Ornella Muti e Naike: il riferimento alla Ferragni è palese: “Questi bambini…”

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno parlato di Chiara Ferragni e la polemica sulla foto, che coinvolgeva una bambina di 11 anni.

Tutti sanno che Ornella Muti, talentuosa e bellissima attrice e la figlia Naike Rivelli sono due donne che amano provocare e scatenare reazioni. Il loro rapporto sembra quello di due sorelle e le due attrici sono più unite che mai. Non tutti approvano il loro carattere schietto, ma chi le conosce bene le ama proprio per questo.

Recentemente le due donne si sono mostrate in un video in cui con abiti sexy sembrano quasi due coetanee. L’attrice nell’ultimo video, risalente a un giorno fa, ha chiesto alla figlia Naike se la borsa fosse di Hermes. Lei ha risposto di no e le due hanno entrambe sorriso. Questo video non ha fatto discutere di questo, che comunque sembra una frecciatina a una nota influencer che ostenta un po’ troppo il lusso e che puntualmente finisce al centro delle polemiche su questo. Seguendo tutto il filmato, postato sui social dalla Muti, si vede chiaramente che parlano di lei, della Ferragni.

Ornella Muti e Naike Rivelli punzecchiano la Ferragni: cosa è successo

La polemica della famosa foto di Chiara Ferragni, quella in perizoma e topless che ha fatto tanto scalpore sembra sia stata riesumata. Le critiche sul nudo dell’influencer poi si sono spostate sull’intervento di una bambina di 11 anni, Giulia Dedola, che ha detto la sua sull’atteggiamento della Ferragni di mostrarsi sempre nuda. La piccola non si trovava d’accordo sul modo di ostentare troppo il corpo, ma anziché ricevere i complimenti per la maturità, la bambina è stata cancellata da Instagram perché sotto il limite d’età, che su Meta è di 13 anni.

Successivamente la stampa ha reso noto questo fatto e le polemiche sono continuate per giorni. “Quella bambina è troppo piccola per stare sui social”, questa l’opinione della maggior parte degli utenti. Nel video di Ornella Muti, a un mese di distanza dall’incidente, le due donne incontrano Giulia Dedola e sua mamma Victoria. “Abbiamo avuto un incontro importante oggi, con un’altra mamma, di Giulia Dedola di cui se n’è parlato molto, ma ora non se ne parla più perché puff, queste notizie spariscono”, dice Naike nel video.

“Allora io e la mamma che siamo impegnate a dare voce a chi non ce l’ha, le facciamo riuscire”, continua Rivelli. Invitate a pranzo da Giulia e Victoria, quest’ultima un po’ timida ed emozionata all’inizio. Alla fine del video c’è una frecciatina terribile a Chiara Ferragni, che viene attribuita a un maiale nero. Le due donne inquadrano l’animale e dicono “Fit check Chiara”, riferendosi a quella foto. Alla fine fanno tutte una foto insieme.