Palpebra cadente: con questo trucco il tuo sguardo sarà sexy ed ipnotico come non mai

Palpebra cadente o occhio incappucciato: ecco come valorizzare lo sguardo con un make-up che ti rende più giovane in un attimo.

Il viso è una delle parti del corpo che resta sempre ben esposto e soprattutto sarà sempre ben visibile. Ecco perché anche il più piccolo inestetismo può diventare motivo di disagio e d’imbarazzo. Oltre ai temutissimi brufoli, anche rughe, borse, occhiaie e palpebre cadenti possono influire negativamente sul tuo aspetto, rendendo il tuo viso stanco e affaticato.

Sai benissimo quanto sia importante avere sempre uno sguardo fresco e giovane, tutto questo però non è possibile se hai il classico occhio incappucciato ossia con le palpebre cadenti. Questo inestetismo è provocato da un eccesso di pelle che si trova sulle palpebre superiori e i motivi scatenanti possono essere vari. Il tutto dipende ovviamente da un indebolimento dei muscoli delle palpebre e che donano quindi questo effetto poco piacevole.

Da oggi la palpebra cadente la trucchi in questo modo: sarai più giovane di 10 anni

A differenza di altri inestetismi come le occhiaie o i soliti brufoli che possono essere tratti con rimedi naturali, le palpebre cadenti sono più complicate da trattare. Oltre alla chirurgia estetica, al momento non esiste alcun trattamento che possa ridurre questo effetto. Sicuramente non tutti sono disposti a sottoporsi a questo tipo di trattamento, sia per i rischi che possono esserci e per i costi anche piuttosto elevati.

Fortunatamente, per voi amiche, esiste una valida alternativa che vi permetterà di ridurre al minimo questo difetto (se così vogliamo chiamarlo). Basterà usare il make-up giusto e in poche mosse lo sguardo sarà più ampio ed il viso ringiovanito di almeno 10 anni.

Sicuramente hai sentito parlare del contouring, la tecnica usata dai migliori make-up artist per scolpire e rimodellare il viso usando effetti e punti luce creati con i vari cosmetici. Ebbene, la stessa cosa si andrà a fare anche sugli occhi. Per prima cosa usa gli ombretti con colori più scuri sulla palpebra fissa, mentre i colori più chiari andranno applicati sulla palpebra mobile e nell’angolo interno dell’occhio. In questo modo si andrà a creare un punto luce che renderà subito lo sguardo più ampio.

Successivamente si utilizza l’eyeliner, dovrà essere applicato in una linea sottile e dovrà essere fatto vicino l’attaccatura delle ciglia creando non una linea continua ma dei piccoli trattini vicini. Infine, il mascara non può di certo mancare, opta per uno allungante e preferibilmente nei toni del blu o del marrone.

Ed ecco come in poche mosse il tuo sguardo sarà finalmente come hai sempre sognato senza dove ricorrere alla chirurgia.