Pelle di porcellana: per averla bastano 5 minuti | Il trucco geniale

Avere una pelle di porcellana in estate non è per niente facile: grazie a questo trucco però puoi averla in pochi minuti

Con l’arrivo dell’estate le impurità sono all’ordine del giorno. Si suda parecchio, la pelle è esposta alla salsedine, al vento, all’acqua salata, ed è per questo che dovremmo curarla con maggiore attenzione. Prima di tutto nella beauty routine dovremmo inserire creme con texture più leggere e idratanti, ma soprattutto come must c’è l’applicazione della crema protettiva, sempre!

La protezione sul viso non va applicata solo al sole, ma anche quando il tempo è uggioso, sotto l’ombrellone, e anche in inverno. Il sole ci colpisce anche indirettamente, ed è il principale responsabile dell‘invecchiamento cutaneo e delle macchie della pelle. Le rughe precoci possono essere provocate oltre che dal sole, anche dal fumo, e dalla cattiva alimentazione. Quindi la skin care è sicuramente importante, ma ad essa dobbiamo accompagnare anche le buone abitudini e uno stile di vita sano.

Pelle di porcellana: come fare per averla in pochi minuti

Tuttavia, avere una pelle liscia come la porcellana proprio come i coreani che sono i maestri della skin-care, non è affatto semplice, soprattutto per chi ha la pelle impura e grassa. C’è però un modo davvero semplice per renderla davvero morbida e setosa, e il costo è davvero irrisorio. Andiamo a scoprire di quale trattamento stiamo parlando.

Spesso optiamo anche per gli accessori per rendere la nostra pelle luminosa e idratante. Non tutti lo sanno che esiste il guanto di Kessa per eliminare le impurità. Si tratta di un guanto in fibra naturale che pulisce a fondo e si può acquistare anche sul web. In questo modo andiamo ad esfoliare perfettamente la pelle. Questo guanto è ottimo per ridurre la cellulite e ridurre la ritenzione idrica. Inoltre per avere una pelle setosa c’è anche un altro prodotto che è sapone nero marocchino che rende il viso più luminosa.

C’è invece un trattamento casalingo che in pochi conoscono ed è davvero efficace. Permette di avere una pelle davvero di porcellana. Bastano pochi ma soprattutto semplici ingredienti. Basta procurarsi un contenitore. e versarci dentro due cucchiai di amido di riso, poi bisogna aggiungerci due cucchiai di acqua. Questo mix permetterà di minimizzare i pori, attenuare le macchie e rossore.

È consigliata in particolar modo per chi ha la pelle grassa, infatti riduce il rossore e contrasta la pressione di sebo. Mescoliamo per bene e poi lo applichiamo sul viso, attendiamo 5 minuti e poi risciacquiamo