Hai sempre pettinato i capelli nel modo sbagliato: se ti dicessi che l’errore ti costa caro? Cambia subito metodo

Pettinare i capelli in modo errato può costare molto alla tua chioma, ecco i suggerimenti giusti per non sbagliare

Un gesto tanto semplice e quotidiano che può celare un vero e proprio mostro. Sì, perché pettinare i capelli in modo errato inficia – e non poco – sulla salute dei propri capelli.

Tra gli errori più comuni, non solo quello di non saper utilizzare nel corretto modo la spazzola, quanto di non riuscire a scegliere quella giusta, non conservarla nel modo più adatto. Tutto questo può portare ad una perdita considerevole di capelli, che risultano con l’essere sfibrati. I capelli diventano sottili, fragili e tendono a spezzarsi facilmente, anche con un solo colpo di spazzola.

La salute dei capelli passa anche dalla spazzola

Per ridurre i rischi per la chioma durante l’utilizzo della spazzola ci sono alcuni utili e pratici suggerimenti che sarebbe utile tenere a mente e soprattutto applicare. In primis, la scelta della spazzola. Poiché non tutte sono uguali bisogna scegliere in base alla propria tipologia di capelli e alle proprie esigenze. In commercio esistono molte tipologie di spazzole. Se i propri capelli sono fragili meglio utilizzare spazzole composte da materiali naturali e con setole morbide.

Quando si pettinano i capelli? Mai da bagnati, infatti questo modus operando fa ì che vengano via molti più capelli del necessario. Meglio pettinarli prima di lavarli e districarli con un pettine largo di legno prima di sciacquare balsamo e/o maschera. La spazzola può essere covo di germi e batteri, nonché funghi e muffa. Bisogna sempre tenere pulita la spazzola, lavandola di tanto in tanto e soprattutto facendola asciugare all’aria per evitare la formazione di muffe.

Passare una spazzola sporca su capelli puliti, poi, non è il massimo e fa sì che si accentui l’effetto unto, soprattutto in caso di capelli già grassi di natura. La spazzola va passata dal basso verso l’alto. Meglio evitare a combo spazzola e phon, il calore fa sì che si alzino eccessivamente le temperature che possono davvero “cuocere” i nostri capelli.

Se proprio non si può fare a meno di questo passaggio, non eccedere con la temperatura del phon può essere la scelta giusta. Inoltre, mai e poi mai dimenticarsi del termo protettore che inibisce gli effetti delle alte temperature sulla chioma, senza, però, compromettere il risultato finale.