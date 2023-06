La nonna le sa davvero tutte: con i suoi consigli la tua pelle sarà perfetta

In realtà per ogni problema c’è un rimedio della nonna . Per le l abbra screpolate bisogna optare sull’olio d’oliva che funge da scrub oppure anche il burro. Se ne spalmiamo un po’ sulle labbra le idratiamo e ci sbarazziamo delle pellicine. Anche il miele agisce allo stesso modo e dona una morbidezza unica. Se invece abbiamo gli occhi gonfi , possiamo immergere due bustine di tè in acqua calda e poi le facciamo raffreddare nel congelatore per 3 minuti. Le applichiamo poi sulle palpebre e ci rilassiamo.

Compriamo quindi creme per il contorno occhi, per le rughe, balsamo labbra, sieri ricchi di principi attivi come acido ialuronico e vitamina C. Queste però hanno dei prezzi abbastanza alti. Ci sono però dei vecchi rimedi delle nonne a cui nessuno pensa più ma che sono invece davvero efficaci ma anche economici perché si basano su prodotti naturali. Scopriamo quali sono gli ingredienti e i metodi.

Tra questi, c’è quella di mettere sempre la protezione solare, anche quando ci si espone al sole, anche quando il tempo è nuvoloso e anche in inverno. Spesse volte le imperfezioni della pelle ci portano ad acquistare davvero tanti prodotti. Sul mercato ci sono diversi marchi, e quando andiamo ad acquistare non paghiamo solo la prega ma anche e soprattutto il brand.

Avere una pelle perfetta è il sogno di tutte le donne. Ovviamente bisogna prendersene cura con grande attenzione soprattutto in estate. Le impurità, le imperfezioni, le macchie cutanee possono farci sentire insicure ma la verità è che è impossibile inseguire dei modelli di perfezione, perché non esistono. Ci sono però degli step che vanno sempre seguiti.

Se invece abbiamo la pelle grassa, l’ideale è utilizzare gli oli essenziali come rosmarino, salvia, bergamotto. Possiamo realizzare anche una maschera di argilla con acqua, spalmare sul viso e lasciare per 10 minuti. Una volta risciacquato, basta applicare un batuffolo con dell’aceto di vino bianco, che funge da tonico. Per la pelle secca si può realizzare la maschera alle fragole. Ci servono 5 fragole, 2 cucchiaini di panna e due di miele biologico. La applichiamo e poi lo lasciamo agire per un quarto d’ora.

Esiste anche un antirughe fai da te, basta mescolare 1 cucchiaio di succo di carota, due cucchiai di miele e un cucchiaino di bicarbonato. Applichiamola sul viso e lasciamola agire per mezz’ora. Per i denti bianchi invece possiamo mescolare mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, mezzo di sale e un po’ d’olio essenziale alla menta. Se lo sostituiamo al dentifricio per una settimana va ad eliminare tutte le macchie dai denti oppure utilizzare la scorda di arancia, strofinandola sui denti.

Per i capelli grassi basta realizzare un infuso di rucola che si mischia con un cucchiaio di bicarbonato e un po’ di zolfo. Questa miscela sgrassa in modo efficace riequilibrando la produzione di sebo, soprattutto se si aggiunge il succo di due limoni. Per i capelli secchi, invece, l’ideale è utilizzare l’olio d’oliva sulla cute ma anche sulle lunghezze. Dopodiché lasciamoli in posa per 45 minuti e poi li risciacquiamo. Per l’alito cattivo basta fare risciacqui con acqua e succo di limone, tisane a base di finocchio, the verde e menta.