Non sai come chiamare tuo figlio? Chiedilo al “baby namer”: un nuovo lavoro che fa diventare ricchi

Se proprio non riesci a decidere come chiamare tuo figlio rivolgiti al “baby namer”: è l’unico in grado di procurarti delle opzioni uniche.

C’è chi rimane sui nomi classici e chi invece ne sceglie di rari o di origine esotica, ma come decidersi su come chiamare un bimbo in arrivo può diventare difficile. Dopotutto si tratta di una scelta che durerà per tutta la vita e molti amano chiedere consigli o cercare su Internet i nomi più curiosi e il loro significato. Così non dovrebbe sorprendere che sia nata una figura professionale specializzata…nel dare un nome ai bambini. Ne esiste una sola per ora e si chiama Taylor A. Humphrey.

Si tratta di una giovane americana che qualche anno fa ha deciso che questa vocazione sarebbe potuta diventare un vero e proprio lavoro. Così si è creata questa qualifica di “baby namer” e avviato un business davvero unico. Perché chiamare i parenti o gli amici quando puoi avere qualcuno di imparziale a dare il suo parere? Ora Taylor ha 34 anni e l’anno scorso ha avuto più di 100 clienti indecisi che hanno pensato di rivolgersi a lei.

Tutto era iniziato nel 2015 quando la giovane, che allora aveva 25 anni, aveva avviato una pagina Instagram dedicata ai nomi per bebè. Questa si chiamava “What’s in a Baby Name”, ma ora Taylor si è spostata su TikTok dove risponde alle domande dei genitori e pubblica contenuti informativi sull’origine dei nomi. Il suo account è molto attivo e vanta una buona visibilità.

Come lavora una “baby namer”

Oltre a gestire i suoi profili e pagine social Taylor A. Humphrey gestisce anche le richieste che le arrivano puntando a proporre soluzioni personalizzate. Se due genitori proprio non riescono a decidersi, sono invitati a compilare un questionario e spedirlo alla baby namer che così potrà avere una base di partenza. In base alle informazioni ricevute e al “modico” prezzo di 1.4.00 euro Taylor fornisce una lista di opzioni su misura.

Il prezzo tuttavia può salire ben oltre questa cifra e arrivare anche a 10.000 euro se si segnalano particolari esigenze. Ad esempio se uno dei genitori dovesse chiedere un nome che si allinei con il suo lavoro dovrebbe pagare sei volte l’offerta standard. Taylor in fondo studia fin da piccola libri sul significato dei nomi e non intende svolgere la sua opera a buon mercato. A quanto riporta, di solito a scriverle sono le famiglie con molti figli ormai a corto di idee.