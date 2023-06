Panelle palermitane, la versione di Benedetta Rossi del tipico piatto siciliano: facili e veloci da fare in casa

Una nuova ricetta firmata Benedetta Rossi per un piatto facilissimo e velocissimo: i tuoi ospiti impazziranno.

La nostra amata cuoca Benedetta Rossi non finisce mai di stupire con le sue ricette buonissime, perfette e degne di uno chef ma allo stesso tempo facili, veloci e adatte a tutte le occasioni. Non serve essere chef stellati per fare magie in cucina, basta seguire i consigli giusti, affidarsi a chi la passione per la cucina ce l’ha e l’ha anche resa un lavoro, proprio la star di “Fatto in casa per voi”. Questa volta protagonista una ricetta siciliana davvero golosa ma allo stesso tempo estremamente semplice.

Come spesso accade nella tradizione culinaria italiana, anche in questo caso si tratta di una ricetta povera, con ingredienti semplici e anche molto economici. Le panelle palermitane sono infatti tra i fiori all’occhiello della cucina del sud Italia: utilizzate come antipasto semplice e golosissimo, oppure per farcire panini ricchi e adatti anche ad essere trasportati per un pranzo al sacco. Preparate stoviglie e pentole e via con la ricetta!

La ricetta delle panelle palermitane di Benedetta Rossi: facile, veloce ed economica

Naturalmente grandi protagonisti di questo piatto sono i ceci. O meglio, la farina di ceci: un ingrediente usato per tantissime ricette della tradizione italiana da Nord a Sud ma che, in questo caso, è utilizzata per realizzare dei soffici panetti fritti ottimi come antipasto, da accompagnare ad un aperitivo estivo oppure all’interno di golosi panini farciti, tipici del territorio siciliano. Gli ingredienti sono pochi ed economici e per farle perfettamente non serve avere particolari abilità in cucina, basta seguire la giusta ricetta. Come fare per realizzarle?

Ingredienti

500 g di farina di ceci

Mezzo litro d’acqua

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Olio q.b.

Pepe q.b.

Olio di semi q.b.

Procedimento