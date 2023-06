Se non riesci a cambiare abitudini forse dipende dal tuo segno zodiacale, il passato pesa

Abitudinari, gelosi della loro routine e della loro comfort zone: questi segni zodiacali non sanno proprio adattarsi al tempo che avanza e vivono nel passato

Si può forse convincere gli altri di essere cambiati, ma mai sé stessi. Inutile mentire e mentirsi, ci sono comportamenti, atteggiamenti e abitudini che difficilmente riusciamo a cambiare. E questo soprattutto se siamo nati sotto uno di questi segni zodiacali: ecco quali sono quelli su cui il passato pesa maggiormente.

Si tratta di persone che si guardano troppo indietro e che guardano troppo al passato. Vedendo come si muovono, come parlano, quello che fanno e i desideri che hanno, sembra che siano usciti dal secolo scorso. Tutto ciò, evidentemente, influisce sulla qualità della loro vita, ma anche sull’interazione che possono avere gli altri con loro.

Hanno infatti una routine dalla quale non si discostano mai. Questo spesso li porta a essere persone molto solitarie, dato che non accettano inviti che possano spostarli alla comfort zone che si sono creati. Sono fatti così, c’è poco da fare: e sono in particolare questi tre segni zodiacali ad avere queste caratteristiche.

I segni zodiacali su cui il passato pesa

Tra i segni che sicuramente vivono troppo nel passato non possiamo non inserire il segno del Toro. Si tratta di un segno deciso e determinato che sforna persone tutte d’un pezzo. Per loro abitudini e routine rappresentano tanto, anzi, quasi tutto. Non amano particolarmente provare cose nuove, quindi aspettatevi di trovarli sempre nello stesso bar alla stessa ora e non pensiate di poterli mai coinvolgere in un viaggio o in chissà quale avventura.

Al secondo posto, tra i segni che preferiscono andare sul sicuro, senza particolari deviazioni di percorso, sicuramente il Capricorno. Parliamo infatti di persone molto metodiche, che dedicano gran parte del proprio tempo al lavoro. Tradizionalisti e disciplinati: doti che sicuramente in ambito professionale sono molto importanti e, anzi, possono davvero fare la differenza. Ma qualcuno dovrebbe dir loro che non esiste solo il lavoro…

Infine, il segno del Cancro. Sembra uscito da un’altra epoca. E’ probabilmente il segno zodiacale più attaccato e affezionato alla tradizione e alla famiglia. Anche in questo caso, parliamo di caratteristiche assolutamente positive ed encomiabili che, però, se portate all’ennesima potenza, rischiano di creare anche qualche problema nei rapporti interpersonali. Un esempio? Non pensiate di poterlo coinvolgere in una gita fuori porta domenicale: il Cancro la domenica lo deve sempre e comunque trascorrere in famiglia.