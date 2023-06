Vitamina D: questi sono gli alimenti che ne contengono veramente moltissima: ecco a cosa serve e come capire sa hai una carenza

La vitamina D è una sostanza fondamentale per l’organismo e per questo bisogna assolutamente evitare una possibile carenza: ecco i cibi da consumare.

La vitamina D è fondamentale per la salute del tessuto osseo ma anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Grazie alla sua azione, inoltre, l’organismo riesce ad assorbire correttamente i sali minerali tra cui lo zinco, il magnesio, il fosforo, il calcio o ancora il ferro. Va da sè che è assolutamente da scongiurare una possibile carenza della sostanza in esame proprio per questo si consiglia di prediligere il consumo di determinati alimenti.

Quelli che stiamo per svelarvi, infatti, si caratterizzano per l’elevato contenuto di vitamina D. Si tratta di conseguenza di alimenti che non devono mai mancare nella dieta di ciascuno di noi e che gli esperti consigliano di consumare regolarmente.

Vitamina D, ecco gli alimenti che ne contengono di più

Come accennato già all’inizio di questo articolo, la vitamina D è essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo. Essa, infatti, presiede ad una innumerevole quantità di processi e dunque bisogna evitare di andare incontro ad una eventuale carenza. Per riuscirci, si consiglia di prediligere il consumo di determinati alimenti piuttosto che di altri.

Ci sono dei cibi infatti che si caratterizzano per la presenza piuttosto elevata della sostanza in esame e che per questo devono essere inseriti regolarmente nella propria dieta, tra questi c’è il fegato. In particolare, può essere utile sapere che fornice 42 UI di vitamina D. Senza contare poi che si distingue anche per l’elevato apporto di ferro, zinco e vitamina A. Ancora, ci sono i funghi che aumentano la mineralizzazione ossea e determinano un incremento del riassorbimento del calcio renale e del fosforo. Oltre a ciò, aiutano a rinforzare la risposta immunitaria contro gli attacchi da parte di agenti patogeni esterni.

Non può non essere citato anche lo sgombro, insieme anche al tonno, che si caratterizza per la quantità di vitamina D pari a 1.006 UI. Non solo, l’alimento in questione è anche particolarmente ricco di omega 3. Questa sostanza aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce delle cellule. Non meno consigliato è anche il consumo di salmone, di ostriche e gamberi che difatti vantano la presenza di una buona quantità della sostanza in esame.

In ultima analisi, bisogna dire che tra i cibi che contengono vitamina D2 c’è il cioccolato fondente. Il motivo risiede nel fatto che i chicchi di cacao tendono ad assimilare la sostanza dal sole durante l’essicamento. Di conseguenza, gli esperti consigliano di consumare regolarmente l’alimento che oltretutto si distingue per l’elevato contenuto di fibre che aiutano il corretto transito intestinale.