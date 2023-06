Calli e duroni addio: con questo metodo i tuoi piedi saranno sexy

I calli e i duroni possono essere difficili da eliminare se non si agisce nel modo giusto: ecco il metodo perfetto per sbarazzartene.

I calli e i duroni si presentano come degli accumuli di pelle indurita che chiaramente possono provocare una serie di sintomi particolarmente fastidiosi. Tra questi ci sono ad esempio dolore, secchezza, ispessimento. Ciò detto, è importante sapere come intervenire per ridurli e per avere piedi sexy.

Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere al riguardo e su quelli che sono i trucchi da mettere in atto per dire addio al disagio provocato da calli e duroni. Le infezioni che stiamo per fornirvi sono estremamente utili e consentiranno di sfoggiare piedi sani e visibilmente più belli.

Calli e duroni, come curarli efficacemente

Come accennato precedentemente, calli e duroni si presentano come zone indurite e ispessite che provocano secchezza e dolore in chi ne soffre. Il motivo principale per cui si formano le problematiche in esame è da ricercare nell’abitudine di indossare calzature strette e scomode. In ogni caso, è importante sottolineare che i calli e i duroni non sono la stessa cosa.

I primi si presentano generalmente di colore giallo e tendono a formarsi principalmente sulle dita dei piedi o sotto la pianta. Oltre a ciò, tendono ad essere più morbidi e possono essere interessati da lacerazioni.

Per quanto riguarda i secondi invece, bisogna dire che in questo caso si tratta di manifestazioni più dure che tendono a formarsi sotto la pianta del piede, in particolare sotto il tallone. Inoltre, tendenzialmente non sono dolorosi se non compressi e tendono ad essere più grandi rispetto ai calli.

Ciò detto in entrambi i casi si può intervenire in maniera efficace semplicemente agendo sulla causa del problema. Di conseguenza, è sufficiente evitare di indossare scarpe eccessivamente strette e scomode che dunque creano attrito. Gli esperti, difatti, consigliano di optare per calzature comode e che si adattino perfettamente al proprio piede. Particolarmente efficace inoltre è anche eseguire regolarmente un pediluvio.

Adottando questa abitudine almeno una volta alla settimana infatti si contribuisce a mantenere la belle sufficientemente vellutata e morbida. Quando i calli e i duroni si sono già formati, poi, il consiglio in questo caso è di ricorrere all’utilizzo di creme idratanti come anche di cerotti protettivi. Tra i rimedi naturali più efficaci, invece, ci sono la camomilla e l’aceto.

In ogni caso, è importante sottolineare che è consigliabile consultare un podologo esperto prima di mettere in atto qualsiasi tipo di terapia. Soltanto quest’ultimo, infatti, potrà consigliarvi la cura più efficace contro il disturbo in esame scongiurando lesioni ai piedi che potrebbero sfociare in ulcere particolarmente pericolose.