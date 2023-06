Cellulite meno evidente: se fai così puoi ottenere grandi risultati

La cellulite è il cruccio di molte donne che difatti non sanno come liberarsene in maniera definitiva. Ecco cosa fare per ottenere risultati inaspettati.

La cellulite è un inestetismo estremamente diffuso e che tende a colpire in particolar modo le donne. Chiaramente si tratta di un problema prettamente estetico che può provocare non poco disagio in coloro che ne soffrono. Proprio per questo può essere utile sapere che esistono dei comportamenti da mettere in atto che consentono di liberarsi una volta per tutte della cellulite.

In questo articolo, andremo ad approfondire la questione soffermandoci su quelli che sono gli interventi più efficaci da mettere in pratica per dire addio all’inestetismo. Grazie a queste informazioni sarà possibile ottenere risultati davvero inaspettati, in pochissimo tempo.

Cellulite, ecco come intervenire per eliminarle definitivamente

Come già detto, la cellulite è un problema che affligge molte donne e che spesso non si sa bene come sconfiggere in maniera definitiva. Tanto per cominciare, è importante sottolineare e approfondire quelle che sono le cause che determinano l’insorgere dell’inestetismo in esame. Esso in particolare è causato dall’accumulo di grasso sotto cute che finisce per dare vita al tanto odiato effetto a buccia d’arancia. Questo determina una superficie irregolare piuttosto antiestetica. Va detto comunque che tale fenomeno può avere tantissimi fattori di rischio, tra cui una predisposizione genetica, uno stile di vita sbagliato, un’alimentazione squilibrata, problemi circolatoria o ancora squilibri ormonali.

Alla luce di quanto detto, al di là di quelle che sono le reali cause può essere utile sapere che si può intervenire in maniera efficace limitando innanzitutto il consumo di zuccheri e di sale. Questi ingredienti infatti possono aumentare di molto la ritenzione idrica favorendo l’accumulo di grasso. Da evitare dunque è il consumo di bevande zuccherate come anche di snack dolci e salati e in generale i cibi confezionati.

Fondamentale inoltre è aumentare l’apporto di acqua all’organismo. Essa, infatti, contribuisce ad eliminare le tossine in eccesso. In particolare, gli esperti consigliano di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno in modo tale da mantenere la pelle perfettamente idratata. Sempre in riferimento all’alimentazione, è importante prediligere il consumo di frutta e verdura e in generale di alimenti ricchi di antiossidanti. Questi infatti aiutano a migliorare l’aspetto della pelle grazie al fatto che contrastano lo stress ossidativo. In particolare gli esperti consigliano di consumare regolarmente pomodori, carote, spinaci e agrumi.

In ultima analisi, non può non essere sottolineata l’importanza di svolgere una regolare attività fisica. Tra gli esercizi più efficaci contro la cellulite ci sono gli squat che oltretutto aiutano a migliorare l’aspetto di gambe e glutei. Essi si effettuano semplicemente posizionando i piedi lievemente più larghi rispetto alle spalle. Fatto ciò, si procede piegando le ginocchia, abbassando i fianchi. Per ottenere risultati importanti si consiglia di eseguire 3 serie da 15-20 ripetizioni.