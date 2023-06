Dimagrire e restare in forma: per le star è facile perchè usano questi 10 strani trucchi

Ti piacerebbe dimagrire e restare in forma? Le star hanno un metodo facile: 10 trucchi che funzionano davvero.

Le star sono sempre in forma ma come fanno? Tra diete, palestre e personal trainer hanno anche dei trucchi davvero singolari che, però, funzionano.

Rimanere in forma è l’obiettivo della maggior parte delle persone. Alcuni lo fanno per ragioni estetiche, altri invece per questioni di salute. Ma la verità è che prendersi cura del proprio corpo attraverso una corretta alimentazione e una regolare attività fisica fa bene al corpo e alla mente. Le star hanno diversi modi di rimanere in forma. Alcuni sono davvero singolari e strani: scopriamolo insieme.

Dimagrire e restare in forma: le diete delle star

Le star sono famose per avere delle abitudini davvero insolite, talvolta al limite dell’assurdo. Si tratta di metodi che è meglio non imitare e non provare a riprodurli a casa. Beyoncé, ad esempio, per perdere chili in eccesso dopo la sua gravidanza ha seguito una dieta di 22 giorni. I chili da perdere erano 11 e la dieta è stata indicata dal suo nutrizionista e fisiologo dello sport Marco Borges.

Secondo l’esperto ci vogliono solo 22 giorni per interrompere un’abitudine. La dieta prevede di eliminare completamente tutti i prodotti di origine industriale, prediligendo le verdure e tutti i prodotti che ci offre Madre Natura.

Per adottare questo metodo occorre fare tre pasti al giorno e ricordare di non coricarsi nelle 2 ore successive ai pasti. È, inoltre, necessario seguire lo schema 80 – 10 – 10 che prevede di assumere l’80% dei carboidrati, il 10% di proteine e il 10% di grassi.

Un’altra vip che segue una dieta davvero strana è Victoria Beckham. La sua dieta si chiama dieta delle cinque mani che consiste nel mangiare cinque volte al giorno proteine. La misura di proteine da mangiare deve essere uguale al palmo della mano. Alle proteine, poi, l’ex Spice Girl accompagna verdure in quantità e a piacere.

Marilyn Monroe aveva l’abitudine di digiunare a pranzo e mangiare un gelato alla sera. Si tratta di una dieta decisamente poco bilanciata, che non è il caso di invitare.

Madonna, invece, segue una dieta macrobiotica. In pratica, la dieta prevede solo tre alimenti il tofu, la soia e le alghe marine.

Greta Garbo, invece, è stata a dieta per quasi tutta la sua vita seguita dal nutrizionista Gayelord Hauserl. I cibi quanti anni ha consigliati dal nutrizionista erano il lievito crudo, siero, di latte e una pagnotta fatta di sedano. Il fatto in questione è un mix di sedano, noci, prezzemolo, cipolla, funghi, burro, uova e briciole di pane.