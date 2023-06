Frangia, questa versione sta bene a tutte: provare per credere

Non hai il coraggio di farti la frangia ma l’hai sempre desiderata? Questa versione sta bene proprio a tutti: ecco di che si tratta.

Per dare un taglio netto e cambiare qualcosa nella propria vita molte donne cominciano proprio dai capelli. Una situazione in cui ci siamo trovate almeno una volta nella vita o abbiamo visto nostre amiche e conoscenti attraversare periodi simili. Un giorno usciamo dal parrucchiere con un colore diverso, i capelli tagliati, un audace caschetto o una piega perfetta come nessuno aveva mai visto prima. Eppure, a volte, alcuni tagli sono particolarmente ostici e spaventano. Uno di questi è la frangetta.

La frangia gode di una nomea particolare: sono in molti a pensare di non potersela permettere, che il viso non ha la dimensione o la forma giusta e che, in generale, è un taglio che sta bene a poche persone. Ma non è affatto così! I parrucchieri sanno bene quanto basti trovare la forma giusta di frangia!

Se non ti sta bene la frangia, non hai ancora trovato la forma giusta: come trovarla

Di frange ne esistono davvero tante, di diverse forme, dimensioni e stili e vanno abbinate ad altrettanti tagli particolari e pensati proprio per quel tipo di frangia. Un errore molto comune e che fanno in molti, infatti, è quello di tagliare soltanto la frangia senza pensare di adattare anche il resto della capigliatura. Ma il look, se va rifatto, va rifatto in maniera completa! Ecco perché a certe tipologie di frangette corrispondono altrettanti tagli da accostare per essere sempre perfette e sentirci belle.

Se hai il volto rotondo evita le frange dritte e lunghe sugli occhi, preferisci quelle “a tendina”: questa forma, infatti, verticalizza e allunga il tuo viso e mette in risalto i tuoi punti forti. Se hai, invece, il viso lungo opta per una frangetta dritta e pari. I nasi piccoli possono permettersi le frange corte o cortissime, mentre quelli più importanti rischiano di essere ancora più sottolineati.

Una frangia irregolare e asimmetrica, per un look super audace, può essere abbinata, ad esempio, ad un taglio corto sbarazzino, sia liscio che wavy o riccio. Giocate con le consistenze, i colori e le forme, lasciatevi consigliare dagli esperti e dal vostro parrucchiere di fiducia, che conosce bene il vostro viso e i vostri capelli e saprà bene come valorizzarvi al massimo.