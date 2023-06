Questi snack leggeri li prepari con le noci e in pochissimi minuti saranno pronti per essere sgranocchiati

Vuoi un dolce leggero e buonissimo? Non c’è problema ti sveliamo una ricetta super facile e veloce da realizzare. Eccola!

A chi non piace poter portare in tavola un dolce realizzato con le nostre mani? Ma non tutte siamo delle cuoche provette. Noi oggi vi vogliamo svelare una ricetta davvero semplice ma che vi farà dire WOW quando l’assaggerete, siete curiose di sapere come si realizza?

E’ semplicissima ed abbiamo già tutti gli ingredienti in casa, quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere come far felice tutta la famiglia e mangiarci un dolce che non è poi così calorico, magari possiamo portarlo anche al mare o in piscina!

Dolcetto veloce e buonissimo: ecco la ricetta

A chi non piace avere un momento di pausa dal solito tram tram, magari prendendosi un buon caffè con un piccolo dolcetto accanto? Ovviamente non possiamo esagerare con le calorie ma qualcosa di cioccolatoso è sempre ben apprezzato non trovate!

La ricetta di oggi va benissimo anche se la mangiamo a colazione è un momento super goloso che possiamo prenderci per noi. I bambini ne andranno letteralmente pazzi! Fuori sono super croccanti mentre all’interno sono morbidissimi e poi c’è il cioccolato, cosa volere di meglio.

Se decidiamo di portarli al mare, o in piscina ma anche in montagna, mettiamoli dentro la borsa frigo così saremo sicuri che non si sciolga o rovini il cioccolato. Ma non ci allunghiamo troppo e vediamo cosa ci occorre:

200-250 g di noci tostate e tritate

50 g di dolcificante stevia oppure in alternativa 100 gr di zucchero normale

20 g di cacao amaro in polvere

15 g di latte in polvere

1 uovo piccolo (57 g con tutto il guscio)

½ cucchiaino di sale

⅛ di cucchiaino di vaniglia in polvere

Iniziamo con la realizzazione dei nostri dolcetti, prendendo un contenitore dove mettiamo l’uovo ed uniamo lo zucchero, la vaniglia in polvere ed il sale. Iniziamo a sbattere con le fruste. Se abbiamo quelle elettriche meglio altrimenti procediamo con quella a mano.

La consistenza deve essere super liscia e molto densa. E’ giunto il momento di unire il cacao amaro ed il latte in polvere. Mi raccomando anche qui deve essere un composto unico. Uniamo in più volte le nostre noci. Dobbiamo avere in composto amalgamato per bene.

Prendiamo quindi la nostra teglia che in precedenza avremmo ricoperto con un foglio di carta da forno e posizioniamo dei cucchiai di impasto dalla forma leggermente allungata. Fate attenzione a non metterli troppo vicino. Inforniamo solamente quando è bello caldo.

Dovranno cuocere per circa 20/25 minuti a 150 gradi. Ovviamente prima di servirli o di assaggiarne un pezzettino attendiamo che si raffreddino. Mi raccomando non alziamo i gradi per far cuocere il tutto prima, il motivo? Il risultato poi potrebbe non essere quello sperato.

Come avete visto è una ricetta velocissima e davvero buona che dovete assolutamente provare. E’ un’ottima idea anche provare a realizzare gli omogenizzati fatti in casa: sono davvero strepitosi.