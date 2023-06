Scoperto perché le donne fingono il piacere, e non è una bella notizia per gli uomini

Ti sei sempre chiesto perché le donne fingano l’orgasmo a letto? La scienza risponde e, forse, sarebbe stato meglio non saperlo.

Il sesso nella vita coniugale e, in generale, nei rapporti di coppia sani, solidi e duraturi dovrebbe essere piacevole, sereno e, magari, anche frequente. Si dovrebbe trattare di un momento intimo tra partner in cui entrambi diano e ricevano piacere comunicando, senza stress, ansie o repressioni esterni. Non è sempre tutto rose e fiori quando si sta insieme, naturalmente, ma questo non significa che si possa imparare a vivere tutto in maniera più matura e sana, crescendo insieme.

Non riuscire a soddisfare il partner può essere motivo di ansia e preoccupazione da parte di entrambi, qualunque siano i motivi. Ecco che, soprattutto negli uomini, può salire il sospetto che la partner stia fingendo l’orgasmo per non ferire i sentimenti della controparte. Ma siamo sicuri che il motivo sia proprio questo? La scienza ha finalmente risposto a questa annosa domanda e la rivelazione è inaspettata.

Il vero motivo per cui le donne fingono l’orgasmo: la risposta non piacerà agli uomini

I motivi dietro questo comportamento molto comune tra le donne eterosessuali sono molteplici, ma principalmente c’è effettivamente il desiderio di non ferire il partner, o meglio, non ferire la sua mascolinità e il suo orgoglio ammettendo di non aver provato piacere o non essere riuscite a raggiungere il climax per le scarse prestazioni del compagno. Gli uomini spesso sono spinti dalla società patriarcale ad avere prestazioni da record inarrivabili sempre e comunque, da divo del cinema porno, a costo, addirittura, di aiutarsi con pillole e altri metodi discutibili.

Allo stesso modo, le donne tendenzialmente sono spinte a soddisfare in tutto e per tutto l’uomo, anche al punto di dover fingere l’orgasmo e rinunciare al proprio piacere, pur di salvaguardare la sua virilità e la sua mascolinità. Eppure basterebbe comunicare!

Non riuscire a soddisfare il proprio partner non ha nulla a che vedere con la debolezza, con la poca virilità, ma ci sono tantissimi fattori che concorrono insieme. In ogni caso non si tratta di un fallimento ma di un momento di dialogo per capire meglio le esigenze dell’altro, senza mai dimenticare le proprie. Parlate con l’altra persona se qualcosa non va sotto le coperte, non immaginate nemmeno quanto sono gravi le conseguenze nella coppia di una vita sessuale poco soddisfacente.