Stimola l’intelligenza del tuo bambino: ecco come dovresti comportarti

I bambini con madri amorevoli e premurose tendono a essere più intelligenti: ecco i sorprendenti risultati di una nuova ricerca.

Il supporto materno ha un impatto significativo sullo sviluppo dell’intelligenza di un bambino e questo effetto può persistere fino alla tarda infanzia, secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Intelligence, intitolata “Il supporto materno è predittivo dell’intelligenza generale dell’infanzia”, a firma di Curtis Dunkel, Dimitri van der Linden e Tetsuya Kawamoto.

Studi precedenti avevano già dimostrato che il supporto materno è positivamente correlato alle capacità cognitive nei bambini. Ma la nuova indagine si è posta l’obiettivo di approfondire questo nesso considerando altri fattori chiave e utilizzando un campione più ampio. I ricercatori hanno anche cercato di capire se l’effetto del supporto materno sull’intelligenza sia specifico per determinate abilità o se abbia un impatto più ampio e generale. Ecco i risultati.

La chiave per potenziare l’intelligenza dei bambini

I ricercatori hanno esaminato i dati delle famiglie che hanno partecipato all’Early Head Start Research and Evaluation Study tra il 1996 e il 2010. Il campione finale per l’analisi contava 1.075 bambini, 529 femmine e 546 maschi. La composizione razziale/etnica del campione comprendeva 409 bambini bianchi, 347 neri, 241 ispanici e 54 classificati come “altri”. Il supporto materno è stato misurato utilizzando una procedura di gioco che ha coinvolto genitori e bambini. I ricercatori hanno valutato le interazioni in base a tre aspetti del comportamento materno: sensibilità, stimolazione cognitiva e considerazione positiva.

L’abilità cognitiva è stata valutata a diverse età (da 14 mesi a 10 anni) utilizzando vari parametri, come la ricchezza del vocabolario, la comprensione, i gesti precoci e i test di sviluppo mentale. Come accennato, i ricercatori hanno scoperto un’associazione positiva tra il supporto materno e l’intelligenza generale del bambino.

Ciò significa che quando le madri erano più attente e premurose nei confronti dei loro figli, i bambini tendevano ad avere punteggi di intelligenza generale più alti. Questa associazione è rimasta significativa anche dopo il controllo di altri fattori come l’intelligenza della madre.

I risultati indicano che il supporto materno influenza l’intelligenza generale nelle prime fasi della vita, ma tale effetto viene meno man mano che si cresce: la la differenze a livello di intelligenze negli adulti sono dovute prevalentemente alla genetica. Il motivo per cui quei primi effetti ambientali vengono apparentemente spazzati via resta un mistero.

In altre parole, il supporto materno è importante a breve termine, ma nel lungo termine non importa quanto la mamma ci abbia sostenuto da piccoli. I ricercatori hanno anche rilevato che i bambini più interessati e reattivi agli sforzi dei loro genitori per stimolare il loro pensiero possono ricevere più incoraggiamento dalle loro madri. Il che può contribuire a punteggi di intelligenza generale più elevati.