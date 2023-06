Test psicologico | Dimmi cosa vedi e ti svelo cosa provi difronte a un gesto d’amore

Ti senti a tuo agio quando ricevi una dimostrazione d’amore? Grazie a questo test avrei la risposta su come potrai reagire.

Una dimostrazione d’amore può arrivare all’improvviso da una qualsiasi persona e il modo di reagire a questo evento può essere positivo o assolutamente negativo.

Trattandosi di un evento non programmato , l’ideale è avere già un’idea su come potresti reagire con una simile dimostrazione di amore. Per scoprirlo questo è il test perfetto per te: ti basterà cercare tra i risultati quale tra le due immagini , tra il cuore e i due delfini , hai scorto per prima. Questo test non ha un valore scientifico , ma è stato realizzato per puro divertimento.

I profili del test: cuore o delfini?

Se a colpo d’occhio hai notato per prima la forma del cuore , significa che sei parecchio aperta alle manifestazioni improvvise di affetto. Se qualcuno ti abbraccia o ti dà un bacio sulla guancia non ti tiri indietro , ma è molto più probabile che ricambi con un grande entusiasmo. Non hai paura di dimostrare le tue emozioni e non ti interessa se qualcuno potrebbe considerarti come troppo emotiva o vulnerabile.

Preferisci esprimere chi sei veramente piuttosto che farti influenzare dal parere altrui. proprio per questo se sei in una relazione non hai paura nell’esprimere tutto quello che provi e nel dire per prima “ti amo”. Spesso sei proprio tu la persona che cerca il contatto fisico con gli altri e che dà grandi dimostrazioni sotto questo punto di vista.

Se invece hai notato per primi i due delfini , significa che sei abbastanza a tuo agio con le dimostrazioni di amore , ma che hai comunque qualche riserva. Sei molto aperta quando si tratta di intimità , ma preferisci decisamente avere dei contatti fisici in privato piuttosto che in pubblico. Infatti quando sei per strada ti irrigidisci se qualcuno cerca di abbracciarti oppure di farti una carezza.

Per questa ragione potresti apparire un po’ fredda , però chi ti conosce davvero sa che nel privato ti lasci andare completamente e sei in grado di esprimerti senza imbarazzarti o senza vergognarti. Quello che riesci a fare con molta più facilità è esprimerti a parole , piuttosto che a gesti: infatti se stai provando preoccupazione per qualcuno o se vuoi esprimere come ti senti non ci pensi due volte a fare sentire la tua voce, volendo risolvere i dubbi e desiderando di mettere le cose in chiaro.