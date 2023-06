Il lunedì è una tragedia? Scoperto cosa si inventano gli italiani per raddrizzarlo

Il lunedì è il giorno più odiato per antonomasia. Ecco come lo si può superare: le risposte degli italiani vi sorprenderanno

Un trauma e un dramma. Ovviamente soprattutto per chi non lavora la domenica e, quindi, “spezza” il ritmo di lavoro. Per gli altri, invece, tutto sommato è un giorno come un altro. Ma per la maggior parte degli italiani il lunedì è una vera e propria tragedia: ecco come si comportano per sopravvivere.

Se il sabato, soprattutto, ma anche la domenica, sono visti come i giorni di festa, quelli dove poter far baldoria o, in alternativa, dove riposarsi, il lunedì è, per antonomasia, il giorno peggiore della settimana. Non è un caso che, chi può, se lo scelga come giorno libero, per rendere meno traumatico il rientro al lavoro. Pensiamo in particolare agli insegnanti, ma non solo.

Secondo una recente indagine sociologica, per 8 italiani su 10 la giornata inizia male almeno una volta alla settimana. E, sicuramente, tra le giornate che hanno la più alta probabilità di nascere male (e, magari, di continuare peggio) c’è proprio il lunedì, il giorno più odiato e temuto.

Come si raddrizza il lunedì?

Insomma, il lunedì è un trauma. Ma dobbiamo in qualche modo sopravvivergli. Come fanno gli italiani? I rimedi e le soluzioni emergono proprio dallo stesso studio: secondo il 52,7% degli intervistati una vacanza last-minute aiuterebbe non poco a riprendersi dalle giornate storte e, in particolare, dal lunedì, la giornata storta per eccellenza. Per il 27% degli intervistati, invece, è taumaturgico lo shopping. Ovviamente la percentuale sale tra le donne e arriviamo al 36%. Tra le risposte più gettonate, comunque, vi sono anche il desiderio di incontrare l’amore. Certo, di lunedì non nascerebbe sotto i migliori auspici…

Ma, parte gli scherzi, vi sono modalità anche molto più serie per poter vivere meglio le avversità che, soprattutto il lunedì, sembrano insormontabili. Per il 39,7% degli intervistati, è utile meditare, per rilassarsi. Molto più tenero e profondo ciò che dice il 37,7% degli italiani intervistati, che sceglie l’atto di abbracciare una persona cara. Ovviamente, anche la musica aiuta e aiuta in particolare il 35% degli italiani che la scelgono come risposta.

Ma cosa dicono gli psicologi sul punto? Ovviamente sono sempre utili i consigli degli esperti, che ci dicono di non focalizzare l’attenzione su ciò che va male, su ciò che ci innervosisce e ci fa vedere tutto nero. Molto utile, invece, distrarsi, pensare alle cose belle (per dirla in maniera banale) e praticare qualche attività rilassante. Per gli esperti, infatti, è fondamentale ridurre la tensione, perché tutto ciò aiuta a gestire lo stress, che, come ben sappiamo, non ci fa essere lucidi e può portare anche a problemi di natura fisica.