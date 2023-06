Consigli imperdibili: ecco le 10 serie tv che devi assolutamente vedere se hai amato Sex and the City. Tutti i suggerimenti utili.

Se avete amato alla follia la famosissima serie tv Sex and the City, e i due film che ne sono seguiti, sicuramente in questo momento state venendo la seconda stagione di Just Like That, con il grande ritorno di Samantha, l’attrice Kim Cattrall. Potrebbe non bastarvi, però, e se desiderate un’estate da trascorrere davanti alle serie tv, ve ne proponiamo alcune che non potete assolutamente perdervi.

Sono 10 le serie tv che dovete vedere se avete amato Sex and The City, sono diverse, certo, ma con alcuni aspetti in comune o che richiamano la famosissima serie ambientata a New York con le amiche Carrie, Miranda, Chralotte e Samantha. Di seguito vi sveliamo in dettaglio quali sono e perché vederle. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le 10 serie tv da vedere per chi ha amato Sex and the City

Chi ha amato Sex and the City non può perdersi queste 10 serie tv. Quali sono, ecco quali sono:

Divorce. La protagonista è sempre lei, Sarah Jessica Parker, e l’adattamento è di Candace Bushnell, autrice del libro Sex and the City, ma qui siamo su un racconto diverso. In Divorce, Parker interpreta Frances, una donna che, dopo essere stata molti anni con suo marito (Thomas Haden Church), viene incoraggiata dai suoi amici a lasciarlo e iniziare una nuova vita, che però non sarà facile per lei. Su Sky e NowTv.

The Carrie Diaries. Naturalmente non può mancare la serie prequel di Sex and the City. La serie racconta la storia della giovane giornalista e blogger Carrie Bradshaw, qui interpretata da AnneSophia Robb, all’epoca in cui si era appena trasferita a New York dal Connecticut. È durata 2 stagioni. Su Sky e NowTv.

Emily in Paris. Una commedia romantica che per alcuni aspetti frivoli può ricordare Sex and the City, del resto l’autore è lo stesso, Darren Star. Emily Cooper è una giovane americana che viene trasferita a Parigi dall’azienda per cui lavora Parigi, che ha appena acquistato società di marketing di lusso. Emily è incaricata di rilanciarla, lavorando ai social media. La sua nuova vita a Parigi è piena di avventure. Su Netflix.

Younger. Darren Star firma anche questa serie che ha per protagonista Liza Miller (Sutton Foster), una donna di 40 che finge di averne 26 per tornare a lavorare nel mondo dell’editoria. La serie è ambientata a New York e dura 7 stagioni. Su FoxLife e Paramount+.

Girls. Serie sui ventenni a New York, con protagonista Lena Dunham (Hannah Horvath) che va a vivere con le amiche per lanciarsi nella carriera di scrittrice. Simile a Sex an the City ma meno frivola. Sono 6 stagioni. Su Sky e NowTv.

Jane the Virgin. Interpretata da Gina Rodriguez, Jane vive con la madre e la nonna. Quest’ultima l’ha convinta a restare vergine per non avere figli senza essere spostata, come accaduto alla stessa nonna e a sua madre. Per errore, però, Jane viene sottoposta a una inseminazione artificiale durante un pap-test. Una commedia brillante e divertente.Su Netflix.

Gossip Girl. Questa serie racconta la vita e le vicissitudini delle adolescenti benestanti del Constance Saint Jude Institute. Con Sex and the City condivide il cameratismo femminile, i vestiti e le relazioni avventurose delle amiche Serena e Blair. C’è anche il reboot del 2021. Su Sky, NowTv e Amazon Prime Video.

Una mamma per amica. Storica serie tv dei primi anni 2000 ha avuto un’ultima stagione nel 2016. Ambientata in una immaginaria cittadina del Connecticut, racconta le vicende della giovane mamma Lorelai e di sua figlia Rory Gilmore. La serie è apprezzata per i dialoghi brillanti e lo humor e per le tematiche trattate, come l’amicizia all’amore, le relazioni familiari e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Sono 8 stagioni. Su Netflix.

Dollface. Abbandonata dal fidanzato, la giovane Jules (Kat Dennings), tenta di recuperare il rapporto con le sue vecchie amiche Madison (Brenda Song) e Stella (Shay Mitchell). Una serie sulla dipendenza affettiva e su come le paure e le insicurezze possono condizionare una vita. In 2 stagioni. Su Disney+.

The Golden Girls. Una serie non recente ma quando uscì nel 1985 fu assolutamente rivoluzionaria, forse anche più di Sex and the City. Racconta delle storie di donne over 50 alle prese con menopausa, solitudine ma anche sessualità, relazioni affettive e il desiderio di sentirsi belle anche quando non si è più giovani, con tanta ironia. Su Disney+