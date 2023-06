Olio di San Giovanni da preparare in casa: il ‘rimedio della nonna’ contro rughe, scottature e pelle secca, provalo funziona davvero

Vuoi qualcosa di portentoso per quanto riguarda le scottature e non solamente? Ti indichiamo noi cosa puoi fare.

La bella stagione è arrivata e capita assolutamente che ci possono scottare sotto al sole, ma non solamente. Si perché il rimedio che stiamo per mostrarvi è ottimo anche per altre problematiche. Parliamo delle rughe e della fastidiosa pelle secca.

Si chiama “olio di San Giovanni” l’hai mai sentito nominare? Noi oggi ti sveliamo cosa ci occorre. Quindi se sei curioso continua a leggere le prossime righe per capire cosa serve e quali sono i passi da seguire. Siamo certi che rimarrai sorpreso.

Olio di San Giovanni: come si realizza

Quest’olio molto particolare che ha tantissimi utilizzi viene ottenuto dalla pianta di iperico, Hypericum perforatum. Si realizza solamente quando arriva la fine di giugno. Ovvero quando la pianta si trova in fioritura. Ha tantissime proprietà curative, come la capacità di cicatrizzare, antinfiammatorie e antidepressive.

La sua realizzazione è davvero semplicissima sono pochi passaggi ma i vantaggi che ci può apportare averlo in casa sono tantissimi. Iniziamo come prima cosa su come si realizza. Prendiamo quindi i fiori di iperico. Deve essere una giornata con il sole e andrebbero raccolti poco prima dell’alba.

Scegliamo solamente i fiori perfettamente freschi e sani. Adesso asciughiamoli su un telo o sopra della carta da cucina e facciamoli asciugare assolutamente all’ombra per un paio di giorni. Prima del loro utilizzo dobbiamo essere certi che sia asciutti altrimenti rischiamo di far nascere la muffa nel nostro olio.

Iniziamo con la realizzazione vera e propria prendendo un barattolo di vetro dove inseriamo i fiori. Copriamo interamente con olio EVO di buona qualità. Mi raccomando i fiori devono essere tutti ricoperti e non ci devono essere bolle.

Chiudiamo in modo ermetico e lasciamo al buio e al fresco per quattro settimane. In questo periodo di tempo, agitiamo ogni tanto il nostro barattolo. In questo modo facciamo si che vengano estratti i vari principi attivi. Trascorso questo periodo filtriamo il nostro olio con una garza a maglie fine. Versiamo quello che abbiamo ottenuto in una bottiglia scusa e conserviamo lontano dalla luce. Il nostro olio di San Giovanni è pronto per il suo utilizzo.

Ma quali sono tutti i benefici che ci può apportare questa realizzazione? Come prima cosa ha un forte potere antinfiammatorio. Ci aiuta quando abbiamo problemi legati a lesioni dei muscoli o dolori articolari. Come dicevamo prima è perfetto per le scottature o per delle ustioni piccoline. Applichiamolo direttamente sulla nostra ferita aiuterà la sua guarigione.

Ottimo è anche per le rughe. Bisogna applicarlo la sera prima di andare a letto e la nostra pelle diventerà entro poco tempo molto tonica ed elastica. Ci può aiutare anche contro i sintomi dell’ansia lieve. Ma in questo caso chiedete sempre prima al vostro medico curante se potete utilizzarlo.

L’olio è ottimo anche per le sue caratteristiche antibatteriche della pelle quindi perfetto se soffriamo di acne, psoriasi o eczemi. Ultimo utilizzo ci può aiutare se abbiamo problemi a prendere sonno. Come avete visto è un rimedio naturale che ci può aiutare in tantissimi modo ed è davvero semplicissimo realizzarlo. E voi lo conoscevate?