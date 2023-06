Se vuoi un sedere tonico da urlo in una settimana devi copiare l’esercizio di J-Lo | Lato B da infarto

Desideri avere un Lato B da urlo per l’estate? Copia questi esercizi di Jennifer Lopez: otterrai dei risultati impressionanti in poco tempo.

L’estate è ufficialmente iniziata da qualche giorno, eppure c’è già chi non vede l’ora di partire, andare il più lontano possibile e godersi le tanto attese e meritate vacanze. Chi lo dice, però, che sia questo il solo pensiero che accomuna milioni di persone? Certo, andare in ferie e raggiungere il posto del cuore, è sicuramente qualcosa che tutti vogliono, ma a quanto pare non è affatto l’unica.

Con l’arrivo dell’estate, sono davvero tantissime quelle persone che desiderano sfoggiare una forma fisica davvero da urlo. E, soprattutto, sono piuttosto diverse le donne a desiderare un sedere tonico. Com’è possibile, però, raggiungere un risultato del genere? Forse non tutti lo immaginano, ma c’è la possibilità di non passare assolutamente inosservati sul bagnasciuga con un semplice e validissimo esercizio fisico.

Anche tu sei tra coloro che desiderano farsi notare in spiaggia? Allora, devi assolutamente provare l’esercizio svolto da Jennifer Lopez: i risultati li otterrai in pochissimo tempo.

Come avere un sedere tonico in poco tempo come Jennifer Lopez: incredibile

“Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire”: così recita un famoso proverbio, che fa chiaramente riferimento a quanti sacrifici e sforzi ci sono dietro ad un bell’aspetto. A confermarcelo, è la stessa Jennifer Lopez, che – in un video sui social di qualche tempo fa – ha mostrato quanto sudore ci sia dietro al suo Lato B da urlo.

Ti sei sempre chiesta come faccia JLo ad avere un Lato B così da urlo? La risposta è semplicissima: la popstar colombiana tiene talmente tanto al suo corpo e alla sua linea da essere capace a sottoporsi ad estenuanti sedute di allenamento, mirate ad aumentare la tonicità del suo sedere.

Questo esercizio condiviso poco tempo fa dalla diretta interessata, ad esempio, è facile da ripetere in casa, ma davvero sorprendente in termini di risultati. Le posizioni da assumere sono principalmente due:

• Il sumo squat. Questa posizione consiste nel divaricare le gambe, tenendo in considerazione la larghezza delle spalle, ed allargare i piedi a 45 gradi. Una volta fatto questo primo step, occorre abbassarsi verso il pavimento come se ci si stesse sedendo, mantenendo la schiena e il collo dritti;

• La passeggiata dell’ornitorinco. Dopo aver assunto la posizione del sumo squat, occorre mettere le mani dietro le testa, come se ci stessero arrestando, e – sempre in questa stessa posizione – fare tre passi avanti e tre passi indietro.

È questo, quindi, il segreto di bellezza di Jennifer Lopez, che permette a chiunque lo volesse di avere un Lato B da urlo. Se ripetuto per 1 minuto per circa 12 ripetizioni e, soprattutto, almeno 4 volte a settimane, i risultati sono perlopiù garantiti.